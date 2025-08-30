وزير التموين ومحافظ مطروح يفتتحان سوق اليوم الواحد و"أهلًا مدارس"

كتب- محمد سامي:

أجرى الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، جولة ميدانية لتفقد عدد من المشروعات التموينية والخدمية بالمحافظة، وذلك في إطار حرص القيادة السياسية على الارتقاء بمستوى الخدمات وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

استهل الوزير والمحافظ، الجولة بافتتاح سوق اليوم الواحد، الذي يضم سلعًا غذائية ومنتجات أساسية بأسعار مخفضة تتراوح بين 20% و30%، بالتعاون مع الغرفة التجارية بمطروح وتجار المحافظة، وتحت إشراف مديرية التموين.

وأكد الوزير، استمرار التوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد والعربات المتنقلة للوصول إلى القرى والنجوع البعيدة.

كما افتتحا معرض "أهلًا مدارس" استعدادًا للعام الدراسي الجديد، والذي يوفر المستلزمات المدرسية بجودة عالية وأسعار مناسبة، في إطار جهود الوزارة لضبط الأسواق والتخفيف عن الأسر المصرية مع بداية العام الدراسي.

وفي سياق تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب الأعمال، افتتح الوزير والمحافظ، مكتب السجل التجاري المميز بالغرفة التجارية، الذي يعد مجمع خدمات متكامل يضم شبابيك السجل التجاري والشهر العقاري والضرائب والغرفة التجارية، ويخدم المكتب أكثر من 100 عميل يوميًا عبر ميكنة متطورة للإجراءات وتقليل فترات الانتظار، بما يواكب خطة الدولة للتحول الرقمي.

شهد الافتتاح حضور قيادات الغرف التجارية والوزارة، من بينهم: أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور علاء عز أمين عام الاتحاد، ومختار جبريل رئيس الغرفة التجارية بمطروح، إلى جانب قيادات المحافظة والهيئة البرلمانية لنواب مطروح.

وأكد الدكتور شريف فاروق، أن هذه المشروعات تأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز الأمن السلعي، وتوسيع مظلة الإتاحة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتجار، بالتعاون مع شركاء التنمية من الغرف التجارية والقطاع الخاص.

من جانبه، ثمّن اللواء خالد شعيب، جهود وزارة التموين في تطوير الخدمات وتوفير السلع، مؤكدًا أن الزيارة تعكس الاهتمام الكبير بمحافظة مطروح وتلبية احتياجات أهلها.