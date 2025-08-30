الحجز بدأ.. ننشر كراسة شروط شقق بيتك في مصر للمصريين بالخارج

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فتح باب التسجيل بالطرح الأول بالمرحلة الثانية لمبادرة "بيتك في مصر" للمصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون والمصريين بالخارج.

هذا الطرح يتضمن 1380 وحدة سكنية، حيث يتم التقديم اعتبارًا من اليوم السبت 30/8/2025، وتنتهي يوم 4/9/2025، على أن يبدأ فتح باب اختيار الوحدات في 20/9/2025 وحتى 25/9/2025.

ويتم الحجز من خلال عمل حساب على الموقع الإلكتروني للمبادرة عبر الرابط: beitakfemisr.com

أماكن الشقق:

- مشروع ديارنا بمدن (القاهرة الجديدة - العلمين الجديدة - المنيا الجديدة - أسيوط الجديدة - سوهاج الجديدة - دمياط الجديدة - 15 مايو - قنا الجديدة).

- سكن مصر بمدن (العلمين الجديدة - المنصورة الجديدة - دمياط الجديدة - أكتوبر الجديدة).

- دار بمصر بمدينتي (بدر - برج العرب الجديدة).

- جنة بمدينتي (المنصورة الجديدة - دمياط الجديدة).

- فالي تاورز في مدينة حدائق أكتوبر.

- فالي تاورز إيست في مدينة العبور الجديدة.

وجاءت كراسة الشروط على النحو التالي:

