انتظام خدمات شحن عدادات الكهرباء بشركة جنوب القاهرة

كتب- محمد صلاح:

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، انتظام واستقرار خدمات شحن عدادات الكهرباء بجميع المناطق التابعة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، عقب الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية المخططة.

وأوضح مصدر مسؤول بالشركة في تصريحات إلى مصراوي، أن أعمال الصيانة تهدف إلى رفع كفاءة الخدمة وضمان جودة التغذية الكهربائية، إلى جانب تحسين البنية التحتية لشبكات الكهرباء في نطاق عمل الشركة.

كانت شركة جنوب القاهرة قد أفادت، مساء الخميس الماضي، بوقف جميع خدمات شحن العدادات ابتداءً من منتصف ليل الخميس 28 أغسطس 2025 وحتى الساعة الرابعة فجر الجمعة 29 أغسطس، وذلك ضمن خطة الصيانة الدورية.

ودعت الشركة، حينها، العملاء إلى شحن العدادات مسبقًا لتجنب نفاد الرصيد خلال فترة الإيقاف، وضمان استمرار الخدمة دون انقطاع.

وأكد المكتب الإعلامي لمحافظة الجيزة، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود المشتركة بين المحافظة وشركة الكهرباء للارتقاء بجودة الخدمة وتعزيز كفاءة الشبكات الكهربائية.

