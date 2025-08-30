كتب- محمد نصار:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، لقاءً مع "مو دينجي"، رئيس مجلس إدارة شركة CNCEC الصينية للبتروكيماويات، وذلك فور وصوله إلى العاصمة الصينية بكين للمشاركة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة منظمة شنغهاي للتعاون بلس بمدينة تيانجين. حضر اللقاء السفير خالد نظمي، سفير مصر لدى الصين.

استعرض رئيس الشركة خلال اللقاء خبرات CNCEC الواسعة في مجال البتروكيماويات، مشيرًا إلى استثماراتها المنتشرة في دول الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا.

وأوضح أن الشركة تنتج العديد من المنتجات، من بينها "الصودا آش"، مؤكداً تطلعها للتعاون مع الحكومة المصرية من أجل توسيع استثماراتها، خاصة في قطاع المخصبات الزراعية.

كما أعرب "مو دينجي" عن حرصه على تقديم منتجات الشركة للسوق المصرية باعتبارها سوقًا واعدة تتمتع بموقع استراتيجي مهم، إلى جانب ما توفره من تيسيرات وحوافز، فضلًا عن الاتفاقيات التجارية التي تتيح نفاذ السلع إلى الأسواق المجاورة.

وكشف عن خطته لزيارة مصر في أكتوبر المقبل للقاء رئيس الوزراء وبحث المزيد من الفرص الاستثمارية المشتركة.

من جانبه، رحّب الدكتور مصطفى مدبولي برغبة الشركة في التوسع بالسوق المصرية، مؤكدًا أن الحكومة ستعمل على تذليل كافة الإجراءات الخاصة بمشروعاتها في مصر، وخاصة مشروع إنتاج الصودا آش.

وشدد على أن الدولة توفر العديد من المزايا والحوافز للمستثمرين الأجانب والمحليين، وتعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع عن كثب استثمارات الشركة في مصر، ويتطلع إلى الإسراع في تنفيذ مشروعها، موضحًا أن هذه الاستثمارات يمكن أن تمثل بوابة للشركة للتوسع مستقبلاً في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.

وختم مدبولي بالتأكيد على تطلعه للقاء رئيس الشركة مجددًا في القاهرة خلال أكتوبر المقبل لمناقشة فرص جديدة للتعاون وتعزيز الشراكة الاستثمارية بين الجانبين.

