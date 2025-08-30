إعلان

أجواء حارة وأمطار رعدية ورياح.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

10:00 ص السبت 30 أغسطس 2025

طقس حار

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة بداية من الأحد وحتى الخميس 4 سبتمبر.

وتوقعت الهيئة أن يسود طقس حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر.

كما تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء، وارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات.

وأشارت إلى وجود فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا يوم الأحد على مناطق من محافظة الوادي الجديد تكون خفيفة ورعدية أحيانا على مناطق من أبوسمبل.

ونشاط رياح من الأحد إلى الخميس على أغلب الأنحاء يعمل على تلطيف الأجواء ليلا وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

