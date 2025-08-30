إعلان

تحذير من الشبورة ورطوبة مرتفعة.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية المتوقعة

04:30 ص السبت 30 أغسطس 2025
كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 30 أغسطس 2025 على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد في الصباح الباكر شبورة مائية من 8:4 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

كما توقعت الأرصاد ظهور سحب منخفضة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

