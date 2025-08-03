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سكك حديد مصر تساهم في تأمين انتقال القضاة المشرفين على انتخابات الشيوخ

11:40 م الأحد 03 أغسطس 2025

سكك حديد مصر

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كتب- محمد نصار:

شاركت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في تسهيل عملية انتقال القضاة المكلفين بالإشراف على العملية الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ بعدد من محافظات الجمهورية.

وقامت الهيئة بإضافة عدد من العربات على بعض القطارات وتشغيل عدد من قطارات النوم على خط الوجه القبلى لذات الشأن وذلك بتخصيص قطاري النوم رقم ( 1070 ) صعيد مصر / أسوان ، ورقم ( 1072 ) صعيد مصر / الأقصر لنقل أعضاء الهيئات القضائية المكلفين بالاشراف علي الانتخابات.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بتسخير إمكانات الهيئة لدعم تنفيذ الاستحقاق الدستوري بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، ومراعاة تقديم خدمة نقل مميزة وذات كفاءة عالية لتأمين وصول القضاة إلى مقار لجانهم الانتخابية في التوقيتات المقررة.

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، استعدادها الكامل لمواصلة هذا الدور انطلاقا من مسئوليتها الوطنية والتعاون مع كافة أجهزة الدولة لإنجاح العمليات الانتخابية واستحقاقاتها المستقبلية، التي تمثل إحدى ركائز الديمقراطية في الجمهورية الجديدة.

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