كتب- أحمد عبدالمنعم:

هنأت انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، اليوم الأحد، الفائزين في مسابقة الدولة للمبدع الصغير، مؤكدة أنهم يمثلون فخرًا لمصر ونموذجًا لجيل مبدع وواعٍ.

وكتبت انتصار السيسي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أبارك لأبنائي الفائزين في مسابقة الدولة للمبدع الصغير، فأنتم فخر لمصر ونموذج لجيل مبدع وواعٍ".

وأشادت بجهود الدولة في اكتشاف ورعاية المواهب الصغيرة، مشيرة إلى أنَّ الاستثمار في الإبداع هو استثمار في مستقبل الوطن.

وفي ختام رسالتها، حثت السيدة انتصار السيسي المبدعين الصغار على مواصلة التألق، مؤكدة أن المستقبل يُصنع على أيدي الموهوبين أمثالهم.