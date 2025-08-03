توجيه رئاسي بتقديم كل الخدمات والمبادرات للمصريين بالخارج.. تفاصيل

كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجّه كل قطاعات الدولة ومؤسساتها بتقديم كل المبادرات والخدمات التي تخدم المصريين في الخارج.

وقال "مدبولي"، خلال فعاليات افتتاح النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج: إن أبناء مصر بالخارج ضربوا أروع الأمثلة في الانتماء والوطنية من خلال استمرار وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، والتي تُعد أحد أهم مصادر تدفق العملات الأجنبية في الاقتصاد المصري، في ظل التداعيات الاقتصادية التي تواجهها الدولة جراء الأزمات الإقليمية والدولية".

يقام المؤتمر في نسخته السادسة تحت عنوان من كل مكان مصر العنوان، يهدف المؤتمر إلى تعزيز التواصل بين الدولة والمصريين بالخارج، ومناقشة قضاياهم، واستعراض الفرص المتاحة للمشاركة في خطط التنمية الوطنية.

ويمثل المؤتمر، منصة حوار مفتوح بين المصريين بالخارج وصناع القرار، ويعقد بشكل سنوي لعرض الرؤى والمقترحات أمام الوزراء وكبار المسئولين

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