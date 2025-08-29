محافظ القاهرة: بدء ترميم كوبري الليمون التراثي بعد إزالة الإشغالات

كتب- محمد نصار:

أعلن الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية والقائم بأعمال محافظ القاهرة، الانتهاء من إخلاء كوبري الليمون التراثي بمنطقة ميدان رمسيس من الإشغالات، بعد نقل الباعة الجائلين إلى أماكن بديلة مناسبة.

وأكد المحافظ أنه سيتم البدء في أعمال ترميم الكوبري وإعادته إلى حالته الأصلية، في إطار خطة الدولة للحفاظ على التراث العمراني والمعماري المتميز بالعاصمة.

ويُعد كوبري الليمون أحد المعالم التاريخية في ميدان رمسيس، حيث يعود تاريخ إنشائه إلى عام 1889 في عهد الخديوي إسماعيل. وقد أُنشئ في بدايته من الخشب قبل أن يُستبدل بالمعدن لاحقًا، واكتسب اسمه من السوق الذي كان مخصصًا لبيع الليمون بالقرب من موقعه خلال فترة إنشاء ترعة الإسماعيلية. كما شهد مرور الترام فوقه في مطلع القرن العشرين، ليصبح جزءًا من تاريخ القاهرة وتطور ميدان رمسيس.

وأشار المحافظ إلى أن حملات إزالة الإشغالات ستتواصل بمحيط ميدان رمسيس، ضمن خطة شاملة لإعادة الميدان إلى وجهه الحضاري، مع توفير بدائل حضارية للباعة والسيارات بعد الانتهاء من المشروع الجاري تنفيذه بمعرفة الشركة الوطنية للطرق.