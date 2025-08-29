كتب- أحمد جمعة:

عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا مع وفد شركة P&G العالمية برئاسة الدكتور لؤي مؤمن، مدير العلاقات الخارجية والشؤون التنظيمية للخليج وشمال إفريقيا والشام، وبحضور الدكتورة سلمى يحيى نائب مدير العلاقات الخارجية والشؤون التنظيمية لشمال إفريقيا والشام، وذلك في إطار تعزيز التعاون لبحث آليات تيسير إجراءات تسجيل واستيراد المستحضرات الدوائية بما يضمن فعالية توسعها في السوق المصري.

وأكد الدكتور علي الغمراوي، أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز سبل التعاون مع الشركات العالمية الرائدة، والعمل على إيجاد حلول عملية للتحديات القائمة، بما يضمن استمرارية توافر المستحضرات الدوائية الحيوية، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف دعم الاستثمار الدوائي وتلبية احتياجات المريض المصري.

ومن جانبه، أعرب وفد شركة P&G عن تقديره لجهود هيئة الدواء المصرية في تهيئة مناخ تنظيمي داعم للاستثمار وتيسير إجراءات التسجيل والتداول، مؤكداً حرص الشركة على تعزيز تواجدها بالسوق المصري، والمساهمة في توفير مستحضرات دوائية عالية الجودة تلبي احتياجات المرضى وتدعم توجهات الدولة نحو تحقيق الأمن الدوائي.

حضر الاجتماع من جانب هيئة الدواء المصرية، الدكتورة حنان أمين، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الصيدلية، الدكتورة أماني جودت، معاون رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، الدكتور أسامة حاتم معاون رئيس الهيئة لشئون السياسات والتعاون الدولي والمشرف على الادارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق ، والدكتور حمادة جمال معاون رئيس الهيئة لشئون تحديث وتطوير أنظمة المستحضرات الطبية ومدير عام الإدارة العامة لتسجيل المستحضرات البشرية بالإدارة المركزية للمستحضرات الصيدلية، والدكتور حسام عبد الله، معاون رئيس الهيئة لشؤون دعم ومتابعة الأسواق ومدير عام الإدارة العامة لدعم الأسواق واستمرارية العمل، دكتورة إيمان عبد الهادي مدير عام إدارة تراخيص المصانع.

يأتي ذلك في إطار التوجه الاستراتيجي لهيئة الدواء المصرية نحو تطوير شراكات فاعلة مع الشركات الدوائية الدولية، بما يسهم في تحقيق الأمن الدوائي الوطني، وتلبية احتياجات المرضى، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة وتداول الدواء.