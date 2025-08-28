كتب- أحمد جمعة:

أثار قرار الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن تعيين الدكتور أيمن عباس رئيسًا للإدارة المركزية للصحة النفسية، بعد شغله منصب وكيل الوزارة بالفيوم لمدة 27 يومًا، موجة من التساؤلات داخل مستشفيات الصحة النفسية خلال الساعات الماضية.

مدعاة تلك التساؤلات ترجع أولًا إلى كون "عباس" أخصائيًّا لجراحة العظام والإصابات، وهي "المرة الأولى والنادرة" التي يُعيَّن فيها رئيسًا لأمانة الصحة النفسية من خارج تخصص الطب النفسي، وفق مصدر بالأمانة التي تحولت لاحقًا بشكل إداري إلى "إدارة مركزية" يُشرف عليها مساعد وزير الصحة للطب العلاجي.

فمنذ تأسيس الأمانة العامة للصحة النفسية بقرار جمهوري عام 1997، تعاقب على رئاستها 8 أطباء جميعهم من تخصص "الطب النفسي"، بينهم الدكتور ناصر لوزة، والدكتور عارف خويلد، والدكتور ياسر عبدالعزيز، مرورًا بالدكتور هشام رامي والدكتورة منن عبدالمقصود، قبل أن تُحوَّل إلى "إدارة مركزية" ترأستها الدكتورة وسام أبو الفتوح لاحقًا.

وتزامن قرار وزير الصحة في اليوم نفسه مع قرار آخر أصدره الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بإيقاف "عباس" وقفًا احتياطيًّا عن العمل "لحين انتهاء التحقيقات أو لمدة 3 أشهر"، دون ذكر أسباب لتلك التحقيقات.

وأوضح مصدر بمحافظة الفيوم أن قرار المحافظ بحق "عباس" جاء على خلفية مخالفات إدارية، أبرزها "ندب أطباء من خارج المحافظة دون الرجوع إلى المحافظ، فضلًا عن مخالفته لعدد من القرارات الصادرة عنه" بحسب قوله.

وجرى تعيين أيمن عباس وكيلًا لوزارة الصحة في الفيوم يوم 27 يوليو الماضي ضمن الحركة التي أصدرها وزير الصحة لتكليف مديري ووكلاء مديريات الشئون الصحية بمحافظات الجمهورية، والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من الخميس 31 يوليو المنقضي.

وعاد المصدر بإدارة الصحة النفسية ليؤكد أن تعيين "عباس" في منصبه الجديد جاء خلفًا للدكتورة وسام أبو الفتوح، التي تقدمت باعتذار رسمي لوزير الصحة عن عدم استكمال عملها كرئيس للإدارة المركزية لأمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان، وأرجعت ذلك إلى "ظروف صحية طارئة تعوق إمكانية استكمال عملها على الوجه الأمثل".

بدوره، قال مصدر مطلع بوزارة الصحة لمصراوي، إن "قرار تعيين عباس جاء في منصب إداري وليس فنيًّا كطبيب نفسي، وبالتالي لا يوجد ما يمنع تكليفه بهذه المهمة، خاصة بعد تقدم د. وسام أبو الفتوح باعتذار عن عدم استكمال عملها".

وسبق أن شغل الدكتور أيمن عباس، البالغ من العمر 36 عامًا، منصب وكيل مديرية الصحة بالجيزة، ومديرًا لفرع هيئة الإسعاف بالمنوفية، وهو حاصل على ماجستير إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

وشدد المصدر على أنه "لا يوجد أي نوع من الخلاف بين وزير الصحة ومحافظ الفيوم كما صوَّر البعض، فالعلاقة بينهما طيبة للغاية، خاصة أن د. الأنصاري هو أحد أبناء وزارة الصحة"، لافتًا إلى أن "المحافظ طلب استبعاد عباس وتعيين وكيل وزارة آخر، حتى يتسنى لهما العمل معًا بانسجام أكبر، وبما يحقق مصلحة المنظومة الصحية في المحافظة، وهو ما تحقق".

وأشار المصدر إلى أن الدكتور أيمن عباس كان من بين أبرز الأسماء التي وقع عليها اختيار لجنة تقييم أداء مديري ووكلاء المديريات المشكلة بقرار من وزير الصحة، وبالتالي فهو من "بين أبرز الكوادر الشبابية بالوزارة وفقا للتقييم من بين عدد كبير من المرشحين للمناصب القيادية آنذاك".

