وزير الأوقاف السابق يرأس الجلسة العلمية الأولى لقمة القيادات الدينية بماليزيا

11:44 ص الخميس 28 أغسطس 2025

وزير الأوقاف السابق

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

شارك الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق في القمة الدولية الثانية للقيادات الدينية التي تعقدها رئاسة الوزراء بدولة ماليزيا بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي اليوم الخميس الموافق ٢٨ أغسطس بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

وتولى مختار جمعة رئاسة الجلسة العلمية الأولى بالقمة والتي عقدت تحت عنوان: "النزاعات ذات البعد الديني .. تفكيك الأسباب ومعالجة المسارات"

وأكد على ضرورة وقف نزيف الدماء في العالم وحرب الإبادة في التي يتعرض لها أهل غزة تحت شعارات دينية خاطئة، كما يؤكد على ضرورة تصحيح الخطابات المنحرفة عن صحيح الدين بصفة عامة وتفنيد الخطابات المتاجرة به بصفة خاصة، مع أهمية قيام المؤسسات الدولية بدورها في مواجهة كافة خطابات الكراهية والعنصرية الدينية وما يعرف بظاهرة الإسلاموفوبيا، حقنًا للدماء كل الدماء، ومنعا لمزيد من الحروب والصراعات التي تأكل الأخضر واليابس ولا تبقي ولا تذر ولا يسلم من شرها أحد.

وأكد في كلمته وتعقيباته على كلمات المتحدثين في الجلسة التي قام برئاستها على أهمية الإيمان بالتنوع وقبول الآخر، ونشر ثقافة التسامح والسلام سواء بين أبناء الدين الواحد أم بين أبناء الأديان المختلفة، وأن نبذل جهودا مضاعفة لجعل هذه الثقافة ثقافة إنسانية عامة، محذرا من القتل باسم الدين، فالأديان كلها تجمع على حرمة الدماء والأموال والأعراض، فمن يخرج عن ذلك يخرج عن مقتضى الدين والإنسانية معا .

وزير الأوقاف السابق

وزير الأوقاف السابق الجلسة العلمية الأولى قمة القيادات الدينية بماليزيا
