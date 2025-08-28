بعد الجدل وتحويله للتحقيق.. طبيب تكميم معدة "طفلة" يحذف الفيديو

كتب- أحمد جمعة:

أقدم الدكتور هشام عبدالله، استشاري جراحات السمنة والمناظير، على حذف مقطع مصور الذي كان يوثق استعداد طفلة لإجراء عملية "تكميم معدة"، من صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، بعد موجة الجدل الواسع التي أثارها الفيديو وعقب قرار نقابة الأطباء استدعاءه للتحقيق في الواقعة.

كان الفيديو قد تجاوز 8 ملايين مشاهدة خلال ساعات قليلة من نشره، حيث أظهر الطفلة البالغة 9 سنوات في حالة من التوتر والقلق قبيل دخول غرفة العمليات، بينما حاول الطبيب طمأنتها في حضور والدتها، قبل بدء إجراءات التخدير.

وأثار المقطع انتقادات واسعة من جانب أطباء ورواد منصات التواصل الاجتماعي، الذين حذروا من خطورة خضوع الأطفال لمثل هذه الجراحات المعقدة في سن مبكرة، فضلًا عن اعتباره انتهاكًا لخصوصية الطفلة.

وفي المقابل، دافع "عبدالله" في تصريحات لمصراوي، عن قراره بإجراء العملية، مؤكدًا أن الطفلة كانت تعاني من سمنة مفرطة تسببت لها في مشاكل صحية بعظام الركبة، وأن جميع محاولات إنقاص الوزن بالوسائل التقليدية باءت بالفشل.

وشدد على أنه حصل على موافقة صريحة من والدتها بعد شرح التفاصيل الطبية، لافتًا إلى أن نشر الفيديو جاء استجابة لرغبة الطفلة في توثيق تجربتها، وليس بغرض الدعاية.

بدورها، أعلنت نقابة الأطباء تشكيل لجنة علمية متخصصة لمراجعة تفاصيل التدخل الجراحي، واستدعاء الطبيب للتحقيق أمام لجنة آداب المهنة يوم الأحد المقبل، مؤكدة أنها "لن تتهاون" مع أي مخالفة تمس سلامة المريضة أو تتعارض مع القواعد الأخلاقية للممارسة الطبية.

وأشارت النقابة إلى أن مرجعها العلمي في هذا النوع من العمليات يعود إلى بيان علمي صدر عام 2024 خلال مؤتمر متخصص في التغذية، شارك فيه نخبة من استشاريي طب الأطفال، وأطباء التغذية العلاجية، وجراحي الأطفال.

وقد تضمن هذا البيان توصيات واضحة بعدم إجراء جراحات السمنة للأطفال، ما لم تتوفر شروط ومعايير محددة، مع وضع حدٍّ أدنى للسن: وهو 13 عامًا للفتيات، و15 عامًا للفتيان.

