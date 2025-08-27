كتب - أحمد جمعة:

تابعت نقابة الأطباء ما أُثير مؤخرًا بشأن عملية جراحية أجراها أحد الأطباء الجراحين، وتضمنت إجراء عملية تكميم معدة لطفلة تبلغ من العمر تسع سنوات.

وقالت النقابة في بيان، إنه ورد إليها عدد من الشكاوى والاستفسارات من بعض الأطباء ومن وسائل الإعلام المختلفة حول هذا الأمر.

وأوضحت نقابة الأطباء أن لجانها العلمية والاستشارية في مجال جراحات السمنة تضم نخبة من الأساتذة والاستشاريين في هذا التخصص ويتم الاستعانة بهم في مناقشة هذه الأمور.

وأشارت إلى أنّه في عام 2024 صدر بيان علمي في مؤتمر للتغذية ضم استشاريي طب الأطفال والتغذية العلاجية، وجراحة الأطفال، تضمّن القواعد العامة الواجب اتباعها عند النظر في إجراء جراحات السمنة للأطفال.

وقد أوصى ذلك البيان بألا تُجرى هذه العمليات للبنات دون سن الثالثة عشرة وللأولاد دون سن الخامسة عشرة، إلا بعد توافر عدة شروط ومعايير لإجراء هذه العملية.

وقررت النقابة استدعاء الطبيب المعني للتحقيق أمام لجنة مختصة يوم الأحد القادم؛ لبحث مدى التزامه بالمعايير والقواعد العلمية التي تم الاتفاق عليها في مثل هذه الجراحات الدقيقة ذات الطبيعة الخاصة.

وأكدت النقابة أنّها ستتخذ الإجراءات اللازمة بما يحقق حماية المرضى ويحفظ حقوقهم، مع ضمان التزام جميع الأطباء بالضوابط الأخلاقية والعلمية لممارسة المهنة.

وسبق أن كشف مصدر مسؤول بنقابة الأطباء، عن اتخاذ عدد من الإجراءات حيال واقعة الفيديو المتداول لطفلة (9 سنوات) أثناء تحضيرها لإجراء عملية "تكميم معدة" والذي أثار جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، إنه سيتم تشكيل لجنة علمية للتأكد من صحة التدخل الجراحي في هذا العمر.

وأوضح المصدر أنه سيتم استدعاء الطبيب المشرف على العملية الجراحية للتحقيق معه يوم الأحد المقبل.

كما سبق أن أكدت الدكتورة إيناس شلتوت، أستاذ أمراض السكر والسمنة بكلية الطب قصر العيني، ورئيس الجمعية العربية لدراسة أمراض السكر، لمصراوي، أن جراحات إنقاص الوزن للأطفال لا تُجرى إلا وفق ضوابط صارمة وبعد استنفاد جميع الوسائل الأخرى.

وأوضحت أن إجراء جراحات السمنة للأطفال يبدأ من عمر 13 عامًا بشرط أن يكون الطفل قد خضع لتقييم شامل، مؤكدة أنه "لا بد أن يُعرض الطفل على فريق طبي متكامل يشمل أخصائي تغذية، وطبيب جهاز هضمي، وطبيب غدد صماء للتأكد من عدم وجود أسباب أخرى للسمنة، بالإضافة إلى طبيب نفسي لتقييم حالته النفسية والسلوكية، فالسمنة لدى الأطفال قد تكون مرتبطة بعوامل نفسية أو بسلوكيات غذائية خاطئة".

