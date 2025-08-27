كتب- محمد أبو بكر:

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، على توقيع بروتوكولي التعاون المزمع إبرامهما بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، وقطاع الأعمال العام، وكلٍ من المعهد التكنولوجي للصناعات الدوائية في روما وأكاديمية نوفا تكنولوجي دي لافيتا – إيطاليا، مع مراعاة جميع الملاحظات التي تم طرحها بشأن البروتوكولين.

ويتضمن البروتوكول الأول التعاون مع المعهد التكنولوجي للصناعات الدوائية بغرض إنشاء وتطوير مدارس للتكنولوجيا التطبيقية في مجالات إنتاج الأدوية والمستحضرات الطبية وصيانة آلاتها وخطوط إنتاجها، بما يساهم في إعداد كوادر بشرية فنية مؤهلة ومدربة للعمل بقطاع الأدوية.

أما البروتوكول الثاني، فيستهدف التعاون مع أكاديمية نوفا تكنولوجي دي لافيتا لتأسيس مدارس للتكنولوجيا التطبيقية متخصصة في مجالات الأسمدة والألومنيوم، بما يتيح تأهيل كوادر فنية متخصصة ومدربة للعمل في هذه القطاعات الحيوية.

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة التعليم الفني والتقني، والارتقاء بمسارات التدريب المهني لرفع مستويات المهارات الفنية وتلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية.

