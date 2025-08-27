مدبولي: اتفاقيات كبرى مع اليابان وخطط لإقامة منطقة صناعية بقناة السويس

كتب- محمد سامي:

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بمقرها في مدينة العلمين الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.

وبدأ رئيس مجلس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى أن الأيام الماضية شهدت عددا من النشاطات المهمة التي قام بها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في إطار الجهود الحثيثة لسيادته لتعزيز العلاقات الثنائية والأخوية بين مصر وعدد من دول المنطقة، وتنسيق المواقف مع القادة العرب في ضوء التحديات التي تشهدها المنطقة في الوقت الراهن، كما تأتي أيضا لبحث مجالات التعاون المشتركة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي لقيام السيد الرئيس بزيارة للمملكة العربية السعودية مؤخرا، التقى خلالها بمدينة نيوم بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة ورئيس مجلس الوزراء؛ وذلك لإجراء مباحثات موسعة في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تناول لقاء الزعيمين مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك؛ حيث تم استعراض الجهود المصرية الرامية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بالتنسيق مع مختلف الأطراف، بالإضافة إلى مناقشات معمّقة حول أهمية تعزيز الاستثمارات المشتركة، والإسراع في تدشين مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، باعتباره إطاراً شاملاً لتطوير العلاقات على جميع المستويات، كما تم الاتفاق على إطلاق المزيد من الشراكات في مجالات التكامل الصناعي، وتوطين الصناعات التكنولوجية، والنقل، والطاقة الجديدة والمتجددة، والتطوير العمراني، وهو ما يلزمنا كحكومة بالتحرك إزاء تفعيل ما تم التوافق عليه في هذا اللقاء، وترجمته إلى إجراءات تنفيذية محددة لتعزيز الشراكة مع الجانب السعودي في مختلف المجالات، وخاصة في القطاعات المذكورة.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى استقبال السيد الرئيس لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مؤكدا أن زيارة رئيس دولة الامارات لمصر تأتي في إطار تعزيز الروابط بين القيادتين الشقيقتين، وتأكيداً على أهمية التشاور المستمر والتنسيق المتبادل بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويعزز الأمن في المنطقة، مشيرا إلى أن هناك تعاونا مستمرا مع الأشقاء في الإمارات في عدد من المجالات، ونعمل على تعزيز هذا التعاون، وتوسيع مجالاته.

وحول الأنشطة والفعاليات التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع المنقضي، أشار الدكتور مصطفى مدبولي لمشاركته ــ نيابة عن فخامة الرئيس ــ في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا في دورته التاسعة، قمة "تيكاد 9"، مشيرا إلى أنه التقى على هامش القمة التاسعة لمؤتمر طوكيو بمسئولي عدد من المنظمات اليابانية والأفريقية، ورؤساء أبرز الشركات اليابانية، كما نوه لمشاركته في منتدى مجلس الأعمال المصري الياباني الذي جمع عددا من أبرز الشركات المصرية واليابانية؛ حيث تم بحث فرص تعزيز التعاون بين هذه الشركات في السوقين المصرية واليابانية، كما تم توقيع عدد كبير من الاتفاقيات، التي تشمل قطاعات استراتيجية عديدة.

وقال رئيس مجلس الوزراء إنه يعتبر أن مثل هذه المشاركة في الفعاليات والمؤتمرات الدولية فرصة مواتية للغاية لعرض الخطوات والإجراءات التنفيذية التي قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية في سبيل النهوض بالاقتصاد الوطني، كما تعد فرصة لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، في جميع قطاعات الدولة، حيث تم بالفعل دعوة المسئولين اليابانيين لإقامة منطقة صناعية يابانية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وسيتم استكمال جهود الترويج لذلك.