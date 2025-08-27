طالبة بجامعة القاهرة تفوز بفضية الجائزة الكبري لجودو المكفوفين

كتب- عمر صبري:

قدم الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، التهنئة للاعبة أمنية السيد الحسيني الطالبة بالفرقة الرابعة بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية، لفوزها بالميدالية الفضية في منافسات بطولة الجائزة الكبري لجودو المكفوفين، والتي استضافتها مصر تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وبمشاركة 237 لاعبًا ولاعبة من 27 دولة حول العالم واقيمت علي صالة وزارة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.

وأكد عبد الصادق، أن هذا الإنجاز الرياضي يعكس التميز وروح الإصرار لدى طلاب الجامعة، مشيرًا إلى أن الجامعة تفخر دائمًا بأبنائها المتميزين الذين يمثلونها في كافة المجالات العلمية والرياضية والثقافية، وبما يتماشى مع استراتيجيتها في دعم ورعاية الموهوبين والمتميزين في شتى المجالات.

وقال رئيس جامعة القاهرة، إن فوز الطالبة أمنية الحسيني بالميدالية الفضية في بطولة كبرى بهذا الحجم، يؤكد أن شباب جامعة القاهرة يمتلكون الإرادة والقدرة على التحدي والمنافسة القوية، مؤكدًا أن إدارة الجامعة لا تدخر جهدًا في توفير الدعم الكامل لطلابها من ذوي الهمم، وإتاحة الفرص لهم للتألق والإبداع.

ومن جانبها هنأت د.حنان محمد على القائم بأعمال عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الطالبة أمنية بهذا الفوز، بما يؤكد تميز طلابها مشيدة بالدعم الكبير الذى تقدمه إدارة الجامعة للطلاب، وخاصة ذوى الهمم، تحفيزا لهم على الاندماج المجتمعي وثقة فى قدراتهم ومهاراتهم.

اقرأ أيضًا:

موعد فسخ جميع عقود الإيجار القديم وتفاصيل الزيادات "سكني - تجاري - إداري"

إعلان توظيف جديد.. وظائف خالية في المونوريل بنظام التعاقد

نصف الأمريكيين يتهمون إسرائيل بالإبادة.. إصدار حكومي حول اتجاهات الرأي العام العالمي بشأن فلسطين

بيان حكومي مهم بشأن آليات تنفيذ مشروعات الكهرباء بالمدن الجديدة