رياح ورمال.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة ودرجات الحرارة

11:01 ص الأربعاء 27 أغسطس 2025
كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استقرار الأحوال الجوية على أغلب أنحاء البلاد اليوم، مع ظهور بعض السحب المنخفضة في سماء المناطق الشمالية حتى القاهرة الكبرى، والتي سرعان ما تتلاشى مع تقدم ساعات النهار.

وأشارت الهيئة إلى استمرار اضطراب حركة الملاحة البحرية على عدد من الشواطئ المطلة على البحر المتوسط، خاصة في مناطق مطروح، العلمين، الإسكندرية وبلطيم، مطالبة الصيادين وقائدي السفن بتوخي الحذر.

وأضافت الأرصاد أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى اليوم تبلغ 34 درجة مئوية، مع أجواء حارة نسبيًا خلال فترات النهار.

وأكدت الهيئة أنه يوجد نشاط للرياح على أغلب الأنحاء تعمل على تلطيف الأجواء ليلا، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من حلايب وأبوسمبل.

