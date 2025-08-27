أستاذ استشعار عن بعد: الإسكندرية أكثر المدن تعرضا لخطر تآكل الشواطئ

كتبت- داليا الظنيني:

حذر الدكتور هشام العسكري، أستاذ علوم الأرض والاستشعار عن بعد بجامعة تشابمان، من أن الإسكندرية هي إحدى المدن الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، مؤكدًا أنها تواجه خطر تآكل الشواطئ بشكل كبير.

وأوضح العسكري، في مداخلة تلفزيونية، أن الإسكندرية تقع على مستوى منخفض من سطح البحر، مما يجعلها أكثر تأثرًا بارتفاع منسوب المياه.

وأشار إلى أن التيارات الهوائية والمائية في البحر المتوسط تتجه بشكل خاص نحو السواحل الجنوبية، مما يفاقم من مشكلة تآكل الشواطئ، ويزيد من خطورة الظواهر المناخية العنيفة على المدينة.

وذكر العسكري أن الجهات المختصة تعمل على مواجهة هذا التآكل عبر إنشاء مصدات صناعية على طول الشواطئ.

كما نبه إلى خطورة التيارات المائية التي قد تتسبب في حوادث الغرق، داعيًا إلى توخي الحذر الشديد عند نزول البحر.

وختم حديثه بالتأكيد على أن وضع الإسكندرية الخاص يستدعي المزيد من الاهتمام والجاهزية لمواجهة التحديات المناخية.

اقرأ أيضًا:

موعد فسخ جميع عقود الإيجار القديم وتفاصيل الزيادات "سكني - تجاري - إداري"

إعلان توظيف جديد.. وظائف خالية في المونوريل بنظام التعاقد

نصف الأمريكيين يتهمون إسرائيل بالإبادة.. إصدار حكومي حول اتجاهات الرأي العام العالمي بشأن فلسطين

بيان حكومي مهم بشأن آليات تنفيذ مشروعات الكهرباء بالمدن الجديدة