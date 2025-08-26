ما حكم وضع القرآن نغمة للهاتف؟.. أمين الفتوي يجيب

كتبت -داليا الظنيني:

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين حول حكم وضع الدعاء أو الأذان أو الآيات القرآنية نغمة للهاتف المحمول.

وأوضح عثمان، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، أن الدعاء لا حرج في اتخاذه نغمة للهاتف، لأنه كلام طيب ولا مانع شرعي منه، مضيفًا أن الأمر في هذه الحالة يسير، أما بالنسبة للقرآن الكريم، فالأولى عدم جعله نغمة للهاتف، لأن القرآن نزل ليكون منهجًا لهداية الناس وإصلاح حياتهم، وليس وسيلة للتنبيه على المكالمات.

وأشار إلى أنه في حال وضع آية قرآنية على الهاتف، ينبغي الحرص على تركها حتى تكتمل الآية ولا تُقطع في منتصفها، لأن ذلك يُعد تقصيرًا في التعامل مع كلام الله تعالى.

وأكد عثمان بأن ارتباط المسلم بالقرآن أمر عظيم ومحمود، لكن ليس كل نية طيبة تصلح وسيلة للتطبيق، فالواجب مراعاة الأدب مع القرآن الكريم وتعظيم شأنه.

