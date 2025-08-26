إعلان

محافظ الجيزة: إنشاء موقف حضاري جديد بأطفيح على مساحة 2000 م²

05:40 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025

المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة

كتب - محمد أبو بكر:

تفقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اليوم، الموقف الحضاري العام الجديد بمدينة أطفيح، وذلك ضمن جولته الموسعة لمتابعة عدد من مشروعات التطوير الجاري تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بنطاق المدينة والقرى التابعة لها.

وأوضح المحافظ أن الموقف الجديد، الذي يُقام على مساحة 2000 م²، يأتي ضمن خطة المحافظة لتحسين حركة نقل الركاب والقضاء على المواقف العشوائية داخل المدينة، بما يسهم في تنظيم عملية النقل وتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

ووجّه النجار رئيس جهاز السرفيس بدراسة إمكانية تخصيص الموقف الجديد لخدمة الخطوط الخارجية (حلوان – المنيب)، على أن يتم استغلال الموقف القائم داخل المدينة لخدمة الخطوط الداخلية، بما يحقق سهولة في التنقل ويخفف الأعباء عن الأهالي.

عادل النجار محافظ الجيزة مدينة أطفيح حياة كريمة
