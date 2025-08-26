رابط الاستعلام عن نتيجة تظلمات مسابقات شغل وظائف وزارة النقل

كتب- أحمد السعداوي:

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، إتاحة خدمة الاستعلام عن نتيجة التظلمات المقدمة من بعض المتسابقين في مسابقات شغل وظائف في عدد من الجهات التابعة لوزارة النقل.

وتتمثل هذه الجهات في التالي:

- جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.

- الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.

- الهيئة العامة للنقل النهري.

- قطاع النقل البحري واللوجستيات.

- الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

- الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل.

- الهيئة العامة للطرق والكباري.

وأوضح الجهاز أنه يمكن للمتقدمين الدخول على موقع بوابة الوظائف الحكومية؛ عبر الرابط التالي: هنا

؛ للاستعلام عن موقف تظلماتهم باستخدام الرقم القومي، وكود التسجيل.