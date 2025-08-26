منال عوض توجه بتفعيل مبادرة الحد من الأكياس البلاستيكية -تفاصيل

كتب- محمد نصار:

وجَّهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، بضرورة العمل على تفعيل مبادرة الحد من الأكياس البلاستيكية أُحادية الاستخدام، وتقديم الدعم الفني وتوفير المنتجات البديلة، والعمل على الانتهاء من الخطط الاستثمارية لمحميات شرم الشيخ (نبق، أبو جالوم، رأس محمد)؛ لإتاحتها في أقرب وقت.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، القائمين على مشروع شرم الشيخ خضراء "جرين شرم"؛ للوقوف على الموقف التنفيذي وآخر المستجدات وما تم إنجازه بمدينة شرم الشيخ من خلال المشروع، لتحويلها إلى مدينة خضراء.

ويأتي ذلك أيضًا في إطار استكمال الدكتورة منال عوض اجتماعاتها، في إطار إطلاعها على ملفات العمل بقطاعات الوزارة المختلفة وجهازيها.

جاء ذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، والمهندس شريف عبد الرحيم، مساعد الوزيرة للسياسات المناخية، والمهندس محمد عليوة، مدير مشروع جرين شرم، وتامر أبو غرارة، مستشار الوزيرة للتعاون الدولي، والدكتور تامر كمال، رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي، والمهندسة دعاء بربري، رئيس الإدارة المركزية للدعم الفني بجهاز المخلفات.

وأكدت عوض أهمية مشروع "جرين شرم" الذي يمثل مظلة لعدد من المشروعات البيئية والتنموية في مدينة شرم الشيخ، تشمل تحسين كفاءة الطاقة، وإدارة المخلفات، ودعم السياحة البيئية والنقل المستدام؛ بهدف جعل شرم الشيخ نموذجًا رائدًا، وأولى الوجهات في السياحة الخضراء والمدن المستدامة في مصر.

واستمعت وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، من الدكتور علي أبو سنة، إلى أهداف المشروع والتي تتضمن العمل على عدة محاور أساسية؛ من أهمها التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، ومنها الطاقة الشمسية، والتوسع في إجراءات وحلول كفاءة الطاقة المتطورة، خصوصًا في قطاع الفنادق، والإدارة الفعالة للمخلفات لتحقيق أقصى استفادة منها مع إدخال تكنولوجيات جديدة ومتجددة ووضع خطة نموذجية للمخلفات، والاعتماد على النقل الأخضر والعمل على تحسين كفاءة محطات التحلية ومعالجة الصرف الصحي لتوفير الفاقد من المياه، بجانب الحفاظ على التنوع البيولوجي لدعم إجراءات الصون والحفاظ على الموارد الطبيعية بشرم الشيخ للنهوض بالمدينة بشكل متكامل.

واستعرض المهندس محمد عليوة، مدير المشروع، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي لمشروع "جرين شرم" وما تم من أعمال والخطة المستقبلية لتطوير السياحة البيئية للمدينة من خلال المشروع، مشيرًا إلى أهم المخرجات والنتائج المحققة حتى الآن؛ حيث قام المشروع على إعداد مجموعة من الدراسات والاستراتيجيات والخطط منها إعداد دراسة متكاملة لتحديد خط الأساس لمدينة شرم الشيخ، بما في ذلك دراسة الوضع الحالي قبل بدء المشروع ودراسة الفرص الاستثمارية وإعداد مؤشرات الأداء الخاصة بالتنمية المستدامة بالمدينة، إضافة إلى إعداد استراتيجية التنمية المستدامة لمدينة شرم الشيخ، وإعداد دراسات التقييم البيئي الاستراتيجي لمحمية نبق ورأس محمد وأبو جالوم.

وتم إعداد استراتيجية وخطة عمل محلية مستدامة للتنوع البيولوجي، وإعداد استراتيجية تحسين عملية إدارة المخلفات الصلبة والمشروعات التجريبية الخاصة بها.

وأطلق المشروع، مؤخرًا، تطبيق Eco-Monitor لجمع بيانات عن الحياة البحرية في البحر الأحمر بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، وغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، إضافة إلى نظام التصاريح الإلكتروني E-Permitting.

وأضاف عليوة أن المشروع دعم الفنادق والمحميات والمجتمع المحلي؛ حيث تم تنفيذ زيارات فنية ومراجعات في أكثر من 50 فندقًا في شرم الشيخ لمراجعة نظم الإدارة البيئية (التبريد والطاقة والمخلفات)، وتقديم الدعم الفني لتنفيذ الحلول المستدامة، وتم تركيب 900 عمود إنارة تعمل بالطاقة الشمسية، وتقديم دعم من خلال المشروع لتركيب ألواح الطاقة الشمسية في 12 فندقًا.

ونوه مدير المشروع بأنه يتم حاليًّا تقييم الطلبات المقدمة من الفنادق وإطلاق برنامج لدعم نظام إدارة كفاءة الطاقة للغرف الفندقية، وتم العمل على بناء قدرات وتدريب المجتمع المحلي على أنشطة التمكين الاقتصادي مثل الحرف اليدوية، وتدريب العاملين الجدد بقطاع حماية الطبيعة بجنوب سيناء على أساسيات العمل بالمحميات وصون التنوع البيولوجي، إضافة إلى تدريب العاملين بعدد من الفنادق على الإدارة البيئية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية التي تستفيد بها الفنادق.

وتم استعراض خطط رفع كفاءة إدارة المخلفات الصلبة وتقليل التلوث بالمدينة؛ ومنها مشروعات إدارة المخلفات الإلكترونية والزيوت المستهلكة بعدد من الفنادق، والعمل على توفير تكنولوجيات جديدة للتعامل مع المخلفات البلاستيكية.

جدير بالذكر، أن مشروع "جرين شرم"، ينفذه جهاز شؤون البيئة، بوزارة البيئة بالشراكة مع محافظة جنوب سيناء، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بتمويل من مرفق البيئة العالمي (GEF)، ويركز على خفض الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية في المدينة.

