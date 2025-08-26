تقليل الولادات القيصرية.. توجيهات مهمة من نائب وزير الصحة لوحدات سوهاج

كتب- أحمد السعداوي:

تفقدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، خلال زيارتها الميدانية لمحافظة سوهاج، مستشفى طهطا العام، وعددًا من الوحدات الصحية؛ تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة؛ لمتابعة جودة الخدمات الطبية وتعزيز الجهود في القضايا السكانية وصحة الأم والطفل.

وذكر الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، في بيان صادر عن وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، أن الزيارة شملت وحدة رعاية طفل سوهاج شرق؛ حيث راجعت نائب الوزير غرف المشورة، واصفةً إياها بـ"قلب الصحة في مصر"، وأكدت ضرورة المتابعة المستمرة مع الأمهات، وحماية حقوق الطفل الصحية، وتسجيل الحالات إلكترونيًّا وورقيًّا.

وتفقدت نائب الوزير عيادات الحمل والأسنان والأطفال، واطمأنت على توافر الأجهزة والمستلزمات، موجهة بإرسال أجهزة أكسجين فائضة لأقسام الطوارئ وإنشاء غرفة سونار مستقلة مع فصل أدوات التعقيم.

وشملت الجولة، حسب متحدث الوزارة، وحدتي الديابات والحواويش الصحية، حيث رصدت الدكتورة الألفي تحديات مثل عدم تفعيل عيادة المراهقين والشباب وضعف استخدام الأجهزة اللوحية بسبب مشكلات الإنترنت، موجهةً بسرعة معالجة هذه الملاحظات لضمان انتظام الخدمات.

وتفقدت الألفي، في مستشفى طهطا العام، وحدة رعاية حديثي الولادة؛ تمهيدًا لتقسيمها إلى ثلاثة مستويات وَفق المعايير الطبية، وتابعت تطبيق برنامج "الحضانة صديقة الأم والطفل" وإجراءات مكافحة العدوى، موجهةً بتسريع خروج الحالات المستقرة. واطلعت على غرف الولادة الطبيعية والمشورة والرضاعة الطبيعية، وأشادت بمستوى الخدمات، مع فحص عدد من الأطفال وتأكيد أهمية التوثيق الدقيق وسرعة الاستجابة في الطوارئ.

وعقدت الألفي اجتماعًا مع رؤساء أقسام النساء والتوليد بالمستشفى، ناقشت خلاله ارتفاع معدلات الولادات القيصرية ووفيات حديثي الولادة، موضحةً خطط الوزارة لرقمنة خدمات الرعاية، وتطبيق برنامج "البارتوجرام" إلكترونيًّا، وإطلاق مبادرة "بداية آمنة" لتشجيع الولادة الطبيعية وخفض نسب القيصرية إلى 30% بحلول 2027، مع تعزيز خدمات تنظيم الأسرة.

وشاركت نائب الوزير في لقاء مجتمعي نظمه المجلس القومي للسكان بمدينة أخميم، بحضور الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، وقيادات تنفيذية ودينية.

واستعرضت الألفي أهمية الفترة من الحمل حتى سن السادسة في بناء صحة الطفل، مؤكدة على الرضاعة الطبيعية الحصرية، وتحاليل ما قبل الزواج، وتناول حمض الفوليك قبل الحمل. ودعت إلى منع زواج القاصرات قبل سن 18، وتقليل الولادات القيصرية غير المبررة، وتعزيز الولادة الطبيعية، مشيرةً إلى دور مبادرة "الألف يوم الذهبية" في حماية صحة الطفل، وحملة "طفولتها حقها" للتصدي لزواج الأطفال ورفع الوعي بمخاطره.

