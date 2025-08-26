وزير الري يتابع جاهزية مخرات السيول ومنشآت الحماية لموسم السيول

كتب- محمد نصار:

أصدرت وزارة الموارد المائية والري، بيانًا أوضحت فيه أن الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تلقى تقريرًا من المهندس أبو بكر الروبي، رئيس قطاع المياه الجوفية، بشأن متابعة جاهزية مخرات السيول ومنشآت الحماية من أخطار السيول استعدادًا لموسم الأمطار والسيول المرتقب.

وتضمن التقرير نتائج الجولة الميدانية التي قام بها المهندس أبو بكر الروبي على منشآت الحماية من أخطار السيول في نطاق محافظة شمال سيناء، وذلك بهدف التأكد من جاهزيتها الكاملة لاستقبال كميات المياه المتوقع هطولها خلال الموسم المقبل.

وفي هذا الصدد، وجّه الدكتور سويلم بضرورة استمرار المرور والمتابعة الدقيقة على الطبيعة من جانب أجهزة الوزارة للتأكد من الانتهاء من أعمال تطهير مخرات السيول قبل بدء موسم الأمطار، وضمان جاهزية جميع منشآت الحماية والبحيرات الصناعية الواقعة أمام سدود الحماية لاستقبال مياه السيول المتدفقة.

وأوضح وزير الري أن الوزارة تنفذ مجموعة من الإجراءات المتكاملة للتعامل مع موسم السيول والأمطار الغزيرة، تتضمن إجراءات بعيدة المدى وأخرى موسمية. فعلى صعيد الإجراءات بعيدة المدى، تم تنفيذ أكثر من 1648 منشأة للحماية من أخطار السيول تشمل سدودًا، بحيرات صناعية وجبلية، قنوات صناعية، حواجز وجسور حماية، خزانات أرضية، أحواض تهدئة، ومعابر ومفيضات.

وأسهمت هذه المنشآت في توفير الحماية للسكان والمدن والبنية التحتية، فضلًا عن حصاد مياه الأمطار التي يمكن الاستفادة منها لصالح التجمعات البدوية.

أما على صعيد الإجراءات الموسمية، فتقوم أجهزة الوزارة بالمرور الدوري على 119 مخر سيل بإجمالي أطوال تصل إلى نحو 336 كيلومترًا، مع التعامل الفوري مع أي تعديات أو عوائق قد تعترض مجاري هذه المخرات وإزالتها لضمان سريان المياه بشكل آمن.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تمتلك مركزًا للتنبؤ بالأمطار، يُعنى برصد كميات ومواقع هطول الأمطار قبل حدوثها بثلاثة أيام، ويتم توفير هذه البيانات بشكل فوري عبر مجموعة واتساب تضم جميع الوزارات والجهات المعنية والمحافظات، بما يتيح لتلك الجهات اتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة للتعامل مع حالات الأمطار والسيول.

وأضاف أن الوزارة تقوم، ضمن الإجراءات الاحترازية، بتخفيض مناسيب المياه بالترع والمصارف في المناطق المتوقع هطول أمطار غزيرة بها، حتى تتمكن شبكة المجاري المائية من استيعاب كميات المياه الإضافية.

كما تتم متابعة جاهزية محطات الرفع ووحدات الطوارئ على مدار الساعة لضمان التعامل الفوري مع أي ازدحامات مائية أو طارئ محتمل.

وأكد الدكتور سويلم أن التغيرات المناخية وما يصاحبها من تقلبات في كميات ومواقع هطول الأمطار دفعت الوزارة إلى تحديث تصميمات مشروعات الحماية والتخفيف من أخطار السيول بما يتوافق مع مظاهر التطرف المناخي، إلى جانب مراجعة وتحديث القدرة الاستيعابية لمخرات السيول والبحيرات الصناعية في بعض المواقع لمواجهة أي مستجدات مناخية محتملة.

