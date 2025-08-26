إعلان

باستثمارات 7 مليارات جنيه.. وزير العمل يفتتح مدرسة نصار جروب للتكنولوجيا التطبيقية بالقليوبية- صور

08:51 ص الثلاثاء 26 أغسطس 2025
    افتتاح مدرسة نصار جروب للتكنولوجيا
    افتتاح مدرسة نصار جروب للتكنولوجيا
    افتتاح مدرسة نصار جروب للتكنولوجيا
كتب- محمد أبو بكر:

افتتح محمد جبران وزير العمل، يرافقه المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، مدرسة نصار جروب الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية، كما تفقدا مصنع نصار جروب بمدينة قليوب.

وبحسب بيان العمل، الثلاثاء، كان في استقبالهما النائب مجاهد نصار رئيس مجلس إدارة المجموعة، إذ استعرض جهود الشركة التي تأسست عام 1971 بمصنع صغير لإنتاج الأسلاك الصلبة، لتصبح اليوم واحدة من كبرى الشركات العاملة في مجال إنتاج المسامير والأسلاك.

وأكد وزير العمل، أن الحكومة المصرية حريصة على تشجيع الاستثمار وتوفير فرص عمل لائقة، مشيدًا بقصة نجاح مجموعة شركات نصار التي يصل حجم استثماراتها إلى نحو 7 مليارات جنيه، ويعمل بها ما يقرب من 3500 عامل.

افتتاح مدرسة نصار جروب للتكنولوجيا وزير العمل مدرسة نصار جروب للتكنولوجيا مدرسة نصار جروب للتكنولوجيا التطبيقية القليوبية
