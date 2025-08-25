نائب رئيس أمن الدولة يكشف اللحظات الأخيرة قبل إعدام سيد قطب

كتب- عمرو صالح:

قال اللواء فؤاد علام نائب رئيس أمن الدولة الأسبق إنّ الغاية تبرر الوسيلة عند جماعة الإخوان الإرهابية من أجل الوصول إلى الحكم، بغض النظر عن شرعية الوسيلة، مشددًا، على أن لهذه الجماعة انحرافات أخلاقية لا داعِ لذكرها، وأن أعضاء هذه الجماعة مجرمون وخارجون عن القانون ولا مانع لديهم من ارتكاب أي جريمة للوصول إلى الحكم.

وأضاف علام خلال حواره مع الإعلامية أية عبد الرحمن ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "ليس غريبا بالنسبة إليّ أن تتواطأ هذه الجماعة مع إسرائيل أو أي عدو لمصر في سبيل تحقيق أطماعها، فهذه الجماعة لا مبدأ لها، وأحد قادتها ارتكب جريمة أخلاقية وقت الأذان دون استحياء".

وحول اللحظات الأخيرة في حياة الإخواني سيد قطب، قال علام: "كنت أركب بجواره في السيارة قبل الانتقال إلى مكان تنفيذ حكم الإعدام، وحاولت -إنسانيا- أن أكلمه وأهدئه، لكنه لم يرد عليّ لأكثر من نصف ساعة حتى وصلنا إلى مكان تنفيذ حكم الإعدام وهو سجن الاستئناف، ونظر إليّ وقالي رأسي باقٍ وستحصلون عليه بعد قليل، وتم تنفيذ حكم الإعدام".

وحول اختلاف نهج الإخوان بعد إعدام سيد قطب، قال: "نتحدث عن نفس النهج، فكل من جاء بعده، شكلوا تنظيما سريا إلى جانب التنظيم العالمي، والتنظيم السري مكلف بتنفيذ قرار القيادات الإخوانية والتي وصلت إلى حد القتل، وطه السماوي أحد أعضاء هذا التنظيم ارتكب عدة جرائم قتل، أما الدين الإسلامي بالنسبة إلى الإخوان، فهو للدعاية وتمكين الوصول إلى الحكم.

