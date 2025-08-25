كتب - أحمد جمعة:

استقبل الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، السفير الدكتور لطفي رؤوف، سفير جمهورية إندونيسيا بالقاهرة، والوفد المرافق له من أعضاء السفارة، في إطار زيارة رسمية تهدف إلى بحث فرص التعاون المشترك في المجال الدوائي وتعزيز آليات تنظيم تداول المستحضرات الطبية بين البلدين.

شهد اللقاء مناقشة عدد من المحاور ذات الأولوية، من بينها بحث سبل تبسيط وتيسير إجراءات تسجيل المستحضرات الصيدلانية، بما يساعد على سرعة وصول الأدوية الآمنة والفعالة إلى أسواق البلدين، ويدعم جهود تعزيز الأمن الدوائي المشترك.

في مستهل اللقاء، رحب الدكتور الغمراوي بالوفد الإندونيسي، مؤكدًا على عمق العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، وأهمية تعزيز التعاون الفني والتنظيمي بين هيئة الدواء المصرية والجهات النظيرة في إندونيسيا.

وأكد أن تعزيز التعاون الدولي يمثل أحد المحاور الرئيسية لخطط الهيئة الاستراتيجية، موضحًا أن الهيئة حريصة على بناء شراكات فاعلة مع الجهات النظيرة حول العالم، بما ينعكس على تطوير الصناعة الدوائية الوطنية، ويدعم نفاذ المستحضرات المصرية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لدعم التنمية المستدامة وتحقيق الأمن الدوائي، لافتًا إلى أن التعاون الدولي يمثل ركيزة أساسية لتطوير الصناعة الدوائية ودعم خطط التصدير.

من جانبه، أعرب السفير الإندونيسي عن تقديره للتطور الملحوظ الذي تشهده هيئة الدواء المصرية، مشيرًا إلى تطلع بلاده لإقامة شراكات استراتيجية مع مصر في هذا القطاع الحيوي، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين، كما أثنى على جهود الهيئة في الوصول لمستوى النضج التنظيمي الثالث (ML3) وفقًا لأداة التقييم العالمية لمنظمة الصحة العالمية (WHO GBT)، وهو ما يعكس التزام مصر بمعايير الجودة والرقابة الدوائية الدولية.

حضر اللقاء من جانب هيئة الدواء المصرية، الدكتورة أماني جودت معاون رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، والدكتورة أسماء فؤاد رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة والدراسات الإكلينيكية، والدكتور أسامة حاتم معاون رئيس الهيئة للسياسات والتعاون الدولي والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق.

ومن الجانب الإندونيسي، السيد عبد الغفور المستشار الدبلوماسي في سفارة جمهورية إندونيسيا بالقاهرة، والسيد محمد سيهران باكتي الملحق التجاري في سفارة جمهورية إندونيسيا بالقاهرة، والسيد رِفقي رستم أرسياد السكرتير الثاني في سفارة جمهورية إندونيسيا بالقاهرة ، والسيد سيامسو علام مساعد الملحق التجاري في سفارة جمهورية إندونيسيا بالقاهرة، السيد حسبي الله علوي والسيدة هاجر عبد المنان من الشؤون الاقتصادية بالسفارة.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تعميق العلاقات الدولية وتطوير الشراكات الاستراتيجية، بما يعزز كفاءة المنظومة الرقابية ويدعم الصناعة الوطنية لزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية، وبما يخدم أهداف التنمية في قطاع الدواء.