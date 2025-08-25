إعلان

"القومي للمرأة" يهنئ ناشئات مصر بفوزهن بالبطولة العربية لكرة السلة

10:26 م الإثنين 25 أغسطس 2025

فوز ناشئات مصر بالبطولة العربية لكرة السلة

كتبت- نور العمروسي:

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته وأعضائه ونائبته بخالص التهنئة إلى منتخب مصر للناشئات لكرة السلة تحت 16 سنة، بعد الفوز المستحق بلقب البطولة العربية وتحقيق انتصار كبير على منتخب تونس بنتيجة 89/36.

وأكدت المستشارة أمل عمار، أن هذا الإنجاز يعكس مدى ما تمتلكه الفتيات المصريات من موهبة وعزيمة وإصرار على النجاح ورفع اسم مصر عاليًا، ويبرهن على أن ناشئات مصر قادرات على اعتلاء منصات التتويج متمنية لهن تحقيق المزيد من النجاحات.

