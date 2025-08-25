افتتاح فاعليات الملتقى الأول للفنون التشكيلية بقصر الإبداع

كتب- محمد شاكر:

انطلقت بقصر الإبداع الفني بمدينة السادس من أكتوبر، فاعليات الملتقى الأول للفنون التشكيلية "رؤى إبداعية"، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في إطار برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى دعم الحركة التشكيلية.

افتتح الفاعليات الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، مستشار رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة للشؤون الثقافية والفنية، والدكتورة حنان موسى، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، بحضور الدكتورة منى شعير مدير عام القصور المتخصصة، ود.سارة بدران، قوميسير الملتقى، ود.إيمان أنيس، الأستاذ بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، ود.سهير عثمان، ود.أحمد رومية، ود.منى العيسوي، ونورا كرامة، مدير قصر الإبداع الفني، والفنان أحمد الجنايني، والفنان عمر أيمن، وعدد من القيادات الثقافية والفنانين التشكيليين.

بدأت الفاعليات بتفقد الحضور المعرضَ الفنيَّ المقامَ بقاعة التراث، الذي تضمن مجموعةً من الأعمال الإبداعية والتراثية التي شارك في تقديمها 48 فنانًا وأكاديميًّا.

وتنوعت الأعمال بين مجالات: الرسم، التصوير، النحت، الخزف، فن الوسائط المختلطة (mixed media)، التصوير الفوتوغرافي، إلى جانب المشغولات النحاسية، الأرابيسك والصدف والخيامية، في مشهد يعكس ثراء وتنوع الحركة التشكيلية المصرية.

وشهدت الفاعليات حوارًا مفتوحًا أدارته ندى سرايا، وأكدت خلاله أهمية الفن التشكيلي في تعزيز الثقافة والهوية المصرية، وشارك خلاله الفنانون والأكاديميون بطرح رؤاهم الإبداعية وأفكارهم الفنية، مع تبادل الخبرات حول التقنيات والأساليب المستخدمة في تنفيذ الأعمال المعروضة.

وأعرب الكاتب محمد ناصف، عن سعادته بإطلاق الملتقى وأثره الإيجابي في إثراء الحركة التشكيلية، ناقلًا تحيات وزير الثقافة ورئيس الهيئة للحضور، مؤكدًا أن قصر الإبداع أصبح اليومَ بالفعل منارةً للفنانين وملتقًى للأساتذة الجامعيين، كما أوصى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، عند افتتاح القصر في ديسمبر الماضي.

وأضاف ناصف أن القصر تحول إلى أتيليه مفتوح لمصر كلها بفضل جهود القائمين عليه، موجهًا الشكر إلى فريق العمل على تنظيم هذا الحدث، وتمنى تنظيم ملتقيات متخصصة مستقبلًا في مجالات مثل النسيج، والخزف، والزجاج.. وغيرها.

ورحَّبت نورا كرامة، مديرة القصر، بالحضور في هذا الحدث الفني المتميز، معبرةً عن امتنانها للفنانين المشاركين؛ لما قدموه من أعمال عكست روح الإبداع والتواصل الفني، مشيدةً بجهود فريق العمل في إنجاح الملتقى وتمنت للجميع تجربة ثرية وممتعة.

وألقت د.سارة بدران، قوميسير الملتقى، كلمةً عبرت فيها عن شكرها وامتنانها لكل من أسهم في إنجاح الفاعليات، وقدمت نبذة عن أهداف الملتقى ومحاوره، مؤكدةً دور الفن التشكيلي في تعزيز الهوية.

وتواصلت الفاعليات بتكريم الفنانين التشكيليين المشاركين؛ بمنحهم شهادات تقدير نظرًا لإبداعاتهم وجهودهم، وأعربوا عن سعادتهم بهذا التكريم.

واختتم اليوم بفقرة موسيقية قدمها الفنان محمد مصطفى على آلة الترومبيت، عزف خلالها مجموعة من المقطوعات التي أضفت أجواء من البهجة.

وتُنفذ فاعليات الملتقى الأول للفنون التشكيلية ضمن أنشطة الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، والإدارة العامة للقصور المتخصصة، ونشاط قصر الإبداع.

ويشهد الملتقى عددًا من اللقاءات التثقيفية والجلسات الحوارية والعروض الفنية والورش المتخصصة، ويختتم الخميس 28 أغسطس مع حفل تتخلله فقرات فنية.

وتتواصل الفاعليات في السابعة مساء اليوم الإثنين، مع ندوة تثقيفية بعنوان "الحضارة المصرية والأفروسنتريك.. محاولات السرقة وآليات الطرح وكيفية التعامل"، يشارك فيها الفنان د.محمد خميس، وتحاوره د.سارة بدران.

