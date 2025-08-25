كتب- عمرو صالح:

عقد مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا مع ممثلي شركة "مافي" لتصنيع الحاصلات الزراعية، لبحث آليات التعاقدات الجديدة مع المزارعين خلال الموسم المقبل لشراء مختلف المحاصيل.

وأوضحت الدكتورة هدى رجب، رئيس مركز الزراعات التعاقدية، أن الاجتماع شارك فيه ممثلون عن البنك الزراعي المصري، ومسؤولو المراقبات بقطاع استصلاح الأراضي، إلى جانب فريق عمل المركز، بهدف تنظيم وتفعيل التعاقدات المستقبلية.

وأضافت أنه جرى استعراض البنود التفصيلية للتعاقدات لضمان وضوح الحقوق والالتزامات بين الأطراف، وبحث آليات تسعير المحاصيل بما يحقق العدالة ويضمن أسعارًا مجزية للمزارعين، فضلًا عن وضع خطة دقيقة لتوريد المحاصيل من الحقول إلى المصانع بسهولة ويسر.

كما تناول الاجتماع مناقشة المواعيد المقترحة لبدء موسم التعاقدات الجديدة، بما يسمح للمزارعين بالاستعداد المبكر، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود وزارة الزراعة لتعزيز نظام الزراعات التعاقدية كأحد الركائز الأساسية لاستقرار السوق الزراعي، وحماية المزارعين، ودعم تحقيق الأمن الغذائي عبر الربط المباشر بين الإنتاج والتصنيع.

