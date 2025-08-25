وزير الأوقاف يعزي أمير الكويت في وفاة شقيقة رئيس الوزراء

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تقدَّم الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، بخالص المواساة وجميل التعزية إلى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح - أمير دولة الكويت الشقيقة، وإلى الحكومة الكويتية والشعب الكويتي الكريم، في وفاة الشيخة سعاد عبد الله الأحمد الصباح، شقيقة الشيخ أحمد العبد الله الأحمد الجابر الصباح - رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت، التي انتقلت إلى جوار ربها.

ودعا وزير الأوقاف، المولى عز وجل أن يتغمد الله الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

اقرأ أيضًا:

مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لمشروع "مبنى 4" بمطار القاهرة

موعد انتهاء الصيف فلكيا وانتهاء الموجات الحارة وبداية التوقيت الشتوي

"خرجوا بناء على طلبهم".. مصدر بمستشفى الشيخ زايد يكشف حالة وزير الكهرباء وأفراد الحراسة