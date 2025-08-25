184 ألف طن قمح حصاد الجيزة في موسم 2025

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت محافظة الجيزة عن موسم حصاد استثنائي للقمح لعام 2025، حيث نجحت المحافظة في تجاوز المستهدفات المقررة بفضل التعاون بين مختلف الجهات المعنية.

يأتي ذلك؛ في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.

كميات القمح الموردة في موسم 2025

أكد اللواء المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن إجمالي الكميات الموردة من القمح هذا الموسم بلغت 184,135 طنًا، بزيادة 127,697 طنًا عن العام الماضي.

وجاءت عمليات التوريد من خلال الصوامع والشون والبناكر المنتشرة داخل المحافظة، إلى جانب مواقع تخزينية تابعة لجهات التسويق في محافظات أخرى.

أوضح المحافظ أن هذا الإنجاز تحقق بفضل تقديم كافة التسهيلات للمزارعين، والجهود المتواصلة من مديريات التموين والزراعة، إلى جانب دعم المحليات والجهات المعاونة. وأسهم هذا التعاون في تجاوز الأهداف الموضوعة وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وشدد محافظ الجيزة على أن الدولة، بقيادة الرئيس السيسي، تولي ملف الأمن الغذائي أهمية قصوى باعتباره ركيزة من ركائز الأمن القومي. وأكد أن الحكومة تعمل على دعم المزارعين وتطوير منظومة التخزين والتوريد لضمان استدامة الإنتاج المحلي من القمح وغيره من المحاصيل الاستراتيجية.

وأشار المحافظ إلى أن نجاح موسم الحصاد يعود إلى الاستعدادات المبكرة التي شملت رفع كفاءة المواقع التخزينية وتسهيل عمليات الاستلام، بما ساعد على الاستفادة القصوى من المحصول المحلي ودعم استقرار السوق.

من جانبه، أوضح السيد بلاسي، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، أنه جرى العمل على مدار الساعة، تنفيذًا لتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بهدف زيادة كميات التوريد.

وأضاف أن المواقع التخزينية بالمحافظة أُغلقت بعد الانتهاء من موسم التوريد، وبدأ بالفعل استخدام القمح المحلي لموسم 2025 في برامج الطحن الخاصة بالمنظومة التموينية.

