انتخابات الشيوخ 2025.. لجان الاقتراع في العالم تتوالى فتح أبوابها للمصريين بالخارج

06:09 ص الإثنين 25 أغسطس 2025
كتب- محمد فتحي:

بدأت أعمال لجان الاقتراع في الخارج في كلا من: "اليابان بالسفارة في طوكيو، وكوريا الشمالية بالسفارة فى بيونج يانج، وكوريا الجنوبية بالسفارة في سول".

كما بدأت أعمال لجان الاقتراع في كلا من: "الصين بالسفارة في بكين، وقنصليتا مصر في شنغهاي وهونج كونج، والفلبين بالسفارة في مانيلا، وسنغافورة بالسفارة في سنغافورة، وماليزيا بالسفارة في كوالامبور".

وتستمر عملية التصويت تباعًا في باقي المقار الانتخابية حول العالم وفق التوقيت المحلي لكل دولة، في إطار جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 عن دوائر محافظات: الغربية، والإسماعيلية، وبني سويف، والأقصر، والوادي الجديد.

