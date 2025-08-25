

كتب- عمرو صالح:

علق الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، على فتح إثيوبيا لبوابات مفيض سد النهضة خلال موسم أمطار 2025.

قال شراقي في منشور عبر صفحته الشخصية "فيسبوك": "تظهر بعض الصور الفضائية Sentinel-1 فتح إثيوبيا صباح يوم 24 أغسطس 2025 عدة بوابات من المفيض العلوي لسد النهضة، بعد أن امتلأ خزان سد النهضة بحوالى 64 مليار م3 وقبل من أن تمر المياه من أعلى مفيض الممر الأوسط".

وأشار إلى أن التخزين الحالي أكثر من تخزين العام الماضي الذي توقف عند 60 مليار م3 في 5 سبتمبر 2024، متابعا: "أقصى تصريف نحو 200 مليون م3/يوم لكل بوابة، سوف يتم التأكد من عدد البوابات المفتوحة الأيام القادمة من خلال الصور الفضائية في حالة عدم وجود سحب".

وأوضح شراقي، أن انخفاض معدل هطول الأمطار عن المتوسط في حوض النيل الأزرق خلال النصف الأول من موسم الأمطار الحالي أدى إلى تأخير فتح بوابات المفيض العلوية.

وأشار إلى أن الأمطار مازالت أقل من معدلاتها إلا أنه وطبقا لتقديرات مركز إيجاد IGAD للتنبؤات المناخية من المتوقع أن تزداد الأمطار خلال النصف الثاني من الموسم.

وأكد على أنه لا توجد معلومات مؤكدة عن عدد التوربينات التي تم تركيبها حتى الآن من الثلاثة عشرة توربين، لافتا إلى أن الانخفاض الحالي فى كمية الأمطار لن يؤثر على حصة مصر هذا العام، إذ أن التخزين فى بحيرة ناصر مطمئن.