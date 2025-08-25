تعرض وزير الكهرباء لحادث مروري خلال توجهه للعلمين

كتب- محمد صلاح:

تعرض الدكتور مهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لحادث مرورى منذ قليل اثناء توجهه للعلمين

وبحسب المعلومات التي حصل عليها مصراوى ، فإنه تم إصابة ٤ من حرس الوزير بينما تم نقل وزير الكهرباء والمصابين من الحرس لمستشفي زايد التخصصي

وانتقلت على الفور قوات من الإدارة العامة للمرور والإسعاف إلى موقع الحادث، وتم رفع آثار الانقلاب وتسيير الحركة المرورية، بينما باشرت الجهات الأمنية التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة.