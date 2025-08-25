إعلان

تعرض وزير الكهرباء لحادث مروري خلال توجهه للعلمين

12:31 ص الإثنين 25 أغسطس 2025

الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

كتب- محمد صلاح:

تعرض الدكتور مهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لحادث مرورى منذ قليل اثناء توجهه للعلمين

وبحسب المعلومات التي حصل عليها مصراوى ، فإنه تم إصابة ٤ من حرس الوزير بينما تم نقل وزير الكهرباء والمصابين من الحرس لمستشفي زايد التخصصي

وانتقلت على الفور قوات من الإدارة العامة للمرور والإسعاف إلى موقع الحادث، وتم رفع آثار الانقلاب وتسيير الحركة المرورية، بينما باشرت الجهات الأمنية التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة.

محمود عصمت وزير الكهرباء حادث مروري طريق العلمين
