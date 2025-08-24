كتب- حسن مرسي:

انتقد الإعلامي يوسف الحسيني من يتغنون بحقبة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، مؤكدًا أن هذا الحنين يعكس ذاكرة انتقائية تتجاهل معاناة المصريين خلال تلك الفترة.

وقال "الحسيني"، خلال برنامجه "مساء جديد" على قناة "المحور": "الناس بتتكلم وتقول فين أيام زمان قبل 2011، في زمن الرئيس مبارك؟".

وأضاف الحسيني: "انتوا محسسيني إن كنا عايشين في شاليهات الساحل الشمالي أيام مبارك؟.. أو كنا ساكنين في فيلات الزمالك وجاردن سيتي؟".

وأشار إلى أن هذا التصور لا يعكس الواقع، مؤكدًا أن ظاهرة "الكومباوندات المغلقة" كانت من الطامات الكبرى التي قسمت المجتمع إلى شرائح طبقية.

وتابع الحسيني: "أنا ما عنديش حنين على الإطلاق لأي شكل من أشكال المسكنات اللي كان بيتضحك بيها علينا".

وأكد أن من يتحدثون عن الحنين لتلك الفترة يتناسون طوابير الخبز في 2009-2010، قائلاً: "أتذكر حادثة طعن بالمطاوي عشان الناس عايزة تاخد عيش مدعم، مش الرغيف السياحي".

وأشار الحسيني إلى سعر الدولار المدعوم في عصر مبارك، مؤكدًا أن هذا الدعم كان يذهب للأغنياء وليس للفقراء: "الدولار أبو 5 ونص كان بيستوردوا بيه السيارات الفارهة للاغنياء جدًا، أما حضرتك كنت بتركب الـ128 بتاعة مصنع ناصر، والدعم كان يذهب للأغنياء الذين يشترون لتر بنزين مدعوم بـ75 قرش".

وأشار إلى أن مشكلات العشوائيات والازدحام كانت موجودة بقوة في عصر مبارك، مضيفًا: "أنا لا أشعر بأي حنين تجاه هذا العصر، لأن الناس اللي كانت عايشة وقتها بتطحن من الفقر".

وأكد الإعلامي يوسف الحسيني أن الوضع المعيشي الحالي صعب جدًا، لكن هذا لا يبرر التغني بعصر كان يعاني من مشاكل أكبر.