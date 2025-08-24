كتبت- داليا الظنيني:

أكد الإعلامي يوسف الحسيني، أن قصة الطالبة عائشة، التي تمكنت من تحقيق حلمها بالالتحاق بكلية الطب، تبرز التزام الدولة بدعم الطلاب المتميزين.

وقال "الحسيني"، خلال برنامجه "مساء جديد" على قناة "المحور"، إن قرار وزير التعليم العالي العاجل بتصحيح مسار عائشة الأكاديمي جاء سريعًا ليمنحها فرصة دراسة الطب بعد أن اضطرت للالتحاق بكلية العلوم بسبب قيود إدارية.

وأضاف أن هذا التدخل السريع يعكس كفاءة إدارة التعليم العالي وحرصها على تمكين الطلاب من تحقيق طموحاتهم.

وأشار إلى أن عائشة كانت تسعى منذ البداية لدراسة الطب، لكن العوائق البيروقراطية حالت دون ذلك، حتى جاء قرار الوزير ليفتح أمامها الباب لتحقيق حلمها.

وأكد الإعلامي أن قصة عائشة تُعد نموذجًا ملهمًا للشباب، حيث تُظهر أن الاجتهاد والإصرار يمكن أن يتغلبا على التحديات الإدارية.

وتابع يوسف الحسيني، أن هذا القرار لم يكن مجرد إجراء روتيني، بل خطوة فعّالة تعكس اهتمام الدولة بتوفير فرص عادلة للطلاب الموهوبين.

وأشار الحسيني إلى أن تدخل الوزير يبرز التزام الحكومة بتسهيل الإجراءات التعليمية لدعم الشباب في بناء مستقبلهم.

وأكد أن مثل هذه القرارات تعزز ثقة الطلاب في النظام التعليمي، مؤكدًا أن قصة عائشة ستظل رمزًا للطموح والدعم الحكومي للكفاءات الشابة.