إعلان

التدرج المهني.. جبران يترأس اجتماع لمناقشة القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد

07:10 م الأحد 24 أغسطس 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    جبران يترأس اجتماع لمناقشة القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد (1)
  • عرض 5 صورة
    جبران يترأس اجتماع لمناقشة القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد (2)
  • عرض 5 صورة
    جبران يترأس اجتماع لمناقشة القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد (5)
  • عرض 5 صورة
    جبران يترأس اجتماع لمناقشة القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد أبو بكر:

ترأس محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأحد، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، بمشاركة ممثلي أطراف العمل الثلاثة "الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال"، بالإضافة إلى المؤسسات ذات الصلة بملفات العمل.

وقال الوزير جبران إن هذه الجلسة تأتي ضمن سلسلة جلسات مناقشة القرارات التنفيذية لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، الذي صدّق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد موافقة مجلس النواب، وذلك عقب حوار اجتماعي موسع شاركت فيه جميع الجهات المعنية، والمقرر البدء في تطبيقه رسميًا أول سبتمبر 2025.

وأكد وزير العمل حرصه على سرعة الانتهاء من إصدار نحو 87 قرارًا وزاريًا تنفيذيًا خاصًا بالقانون، من بينها 68 قرارًا ستصدر عن وزارة العمل، فيما يتولى مجلس الوزراء ووزارتا العدل والصحة إصدار القرارات المتبقية، مشددًا على أن الجهود مستمرة لضمان الجاهزية الكاملة لتطبيق القانون في مختلف المؤسسات.

وشهد الاجتماع مناقشة بعض القرارات المتعلقة بالمواد الخاصة بأحكام شهادات قياس مستوى المهارة، وتراخيص مزاولة الحرف والمهن، والتدرج المهني، حيث أكد المشاركون أن قانون العمل الجديد يمثل تحولًا جوهريًا في تنظيم العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال، ويعكس رؤية الدولة في توفير مناخ تشريعي عادل ومرن يدعم بيئة الاستثمار في مصر، ويحقق الاستقرار الوظيفي، مع الالتزام بمعايير العمل الدولية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزير العمل محمد جبران قانون العمل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مرض نادر وقاتل ينتشر في غزة بسبب المياه.. والأطفال أكثر ضحاياه
بعد حادث أبو تلات.. تحذير جديد لرواد الإسكندرية: ممنوع نزول البحر في هذه الشواطئ- صور
"إتش سي" تتوقع أن يخفض المركزي أسعار الفائدة 2% في اجتماع الخميس