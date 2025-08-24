كتب- أحمد عبدالمنعم:

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك متابعة مستمرة لجميع الخطوات التنفيذية في مشروعات تحلية مياه البحر، وذلك انطلاقا من السعي لتنفيذ خطة ورؤية الدولة لإدارة الموارد المائية، واعتماد مختلف المحافظات الساحلية على المياه المحلاة، وذلك في ضوء ثبات حصة مصر من مياه النيل، وتنامي الاحتياجات المائية خاصة في مجال الزراعة والصناعة، والمشروعات التنموية بصفة عامة، بما يتضمن ذلك من جذب أكبر الشركات العالمية المختصة في هذا القطاع؛ بهدف الاستفادة من خبراتها وخدماتها، لتوطين كل ما يتعلق بهذه الصناعة المهمة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، لمتابعة الإجراءات والموقف التنفيذي لمشروعات تحلية مياه البحر، وكذا استعراض مقترح لتنفيذ أحد المشروعات في هذا القطاع، وذلك بحضور كل من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن أمين، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور مصر، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء عاصم شكر، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس عاطر حنورة، رئيس وحدة "المشاركة مع القطاع الخاص" بوزارة المالية ، كما شارك في الاجتماع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عبر تقنية "فيديو كونفرانس".

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس حسن أمين نتائج المفاوضات التي تمت مع وزارة الإسكان بشأن تنفيذ أحد مشروعات تحلية المياه، مؤكدا اهتمام الشركة بالتعاون مع مصر في هذا القطاع.