كتب- أحمد جمعة:

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بمقر الهيئة الرئيسي في القاهرة، وذلك لمتابعة تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين الهيئتين.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان آليات تفعيل البروتوكول على أرض الواقع، بما يشمل توحيد السياسات الغذائية داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية وفق منظومة محوكمة متسقة مع معايير الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى جانب إطلاق برامج تدريبية للكوادر البشرية، وتنظيم حملات توعوية موسعة بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أنه تم الاتفاق على تعميم "القائمة البيضاء" الخاصة بالمصانع والموردين المعتمدين لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية، باعتبارها أداة رئيسية لضمان جودة وسلامة الغذاء، وبما يسهم في ضبط منظومة التغذية وتوحيدها وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.

وأضاف السبكي أنه جرى كذلك بحث سبل تعزيز التعاون مع هيئة سلامة الغذاء في مجال التغذية العلاجية، فضلًا عن مناقشة بناء منظومة متكاملة للتدريب الإلزامي للعاملين بالأقسام الفندقية في منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية، بما يواكب أحدث التطورات وأفضل الممارسات العالمية.

كما أوضح أنه تم التطرق إلى إصدار أدلة عمل استرشادية مشتركة خاصة بمنظومة التغذية وآليات تداول الأغذية داخل المنشآت الصحية، مع بحث الاستفادة من خبرات هيئة سلامة الغذاء في استحداث وظائف متخصصة بهذا المجال، بالإضافة إلى مناقشة مقترح استحداث شهادة اعتماد لسلامة الغذاء داخل المنشآت الصحية.

وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية على أن التعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء يمثل خطوة جوهرية نحو بناء منظومة تغذية صحية متكاملة داخل منشآت الهيئة، مؤكدًا أن توحيد السياسات الغذائية سيسهم مباشرة في رفع كفاءة وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

ومن جانبه، أعرب الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، عن اعتزازه بهذا التعاون، مؤكدًا أنه يعد نموذجًا يُحتذى به للتكامل بين الهيئات الوطنية. وأشار إلى أن الهيئة تعمل من خلال منظومة متكاملة تستهدف تحقيق أعلى معايير جودة وسلامة الغذاء بالمؤسسات الصحية، وإطلاق مبادرات استراتيجية وحملات توعوية مشتركة بالشراكة مع هيئة الرعاية الصحية ومنظمة الصحة العالمية، بما يعزز مفاهيم الصحة الواحدة (One Health) والمجتمع الصحي (Healthcare Society)، وتوحيد السياسات الغذائية الصحية الآمنة داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية، مع تدريب الكوادر البشرية وتنفيذ الحملات التوعوية بمحافظات التأمين الصحي الشامل.

ويأتي هذا التعاون في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز التكامل بين الهيئات والمؤسسات الوطنية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة، والارتقاء بخدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وحضر اللقاء من جانب هيئة الرعاية الصحية، كل من: الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، الدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية ومدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية، الدكتور جمال رطبة، مستشار رئيس الهيئة للدراسات الاكتوارية والمالية ورئيس الإدارة المركزية لخدمات الدعم المؤسسي، الدكتور وائل عمران، مستشار رئيس الهيئة لشئون الإمداد ومدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية، الدكتور محمود الديب، مساعد المدير التنفيذي لشئون التخطيط والخرائط الصحية ومدير عام المكتب الفني لرئيس الهيئة، الدكتور مصطفى شعبان، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية، الدكتور محمد سامي، مساعد المدير التنفيذي لشئون التشغيل وتنمية الموارد ومدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية، الدكتور حاتم رمضان، مدير عام الإدارة العامة للخدمات الفندقية، والدكتور محمد أيوب، المشرف على شراكات الأعمال بمكتب المدير التنفيذي للهيئة.

ومن جانب هيئة سلامة الغذاء، كل من: الأستاذة الدكتورة سهير جادالله، مدير الإدارة العامة لشئون المعامل، الدكتور محمد عبدالفضيل، قائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة للرقابة على المصانع، الأستاذ محمد نعيم، مدير مكتب رئيس الهيئة، الدكتورة بسمة سليمان، مدير ملف الشكاوى، والدكتورة غادة خديوي، عضو المكتب الفني لرئيس مجلس إدارة الهيئة.