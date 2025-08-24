كتب- محمد شاكر:

يشهد قصر ثقافة الإسماعيلية في الخامسة من مساء الاثنين المقبل انطلاق فعاليات الأسبوع التثقيفي المكثف للشباب بمحافظة الإسماعيلية، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ضمن برامج الوزارة للاحتفال باليوم العالمي للشباب.

يتضمن الأسبوع مجموعة من الورش الفنية والحرفية لأبناء المحافظة بهدف تنمية مهاراتهم وتعريفهم بعدد من الحرف اليدوية والتراثية، ويقدمها نخبة من المدربين المتخصصين، وتشمل الورش: "الطرق على النحاس" تدريب الفنان جلال عبد الخالق، و"النحت على الصدف" تدريب يوسف جلال، و"فن الأركت" للمدرب أيمن السعدني، و"الحلي والإكسسوارات" تدريب نهى الكاشف، و"فن الفيانسيه" للمدربة أميمة رشاد.

وأوضح أحمد يسري، مدير عام ثقافة الشباب والعمال، أن الأسبوع يأتي ضمن احتفالات وزارة الثقافة باليوم العالمي للشباب، ويهدف إلى تعزيز الوعي الثقافي وتنمية قدرات الشباب الإبداعية، مع التركيز على الحرف اليدوية والفنون التراثية، بما يسهم في دعم استراتيجيات بناء الإنسان وتفعيل دور الشباب في التنمية.

وأضاف أن البرنامج يتضمن لقاء ثقافيا بالقصر الأربعاء المقبل بعنوان "قضايا الشباب والتنمية المستدامة" يقدمه الدكتور أحمد جمال خطاب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، لمناقشة القضايا التي تهم الشباب ودورهم في صنع القرار وتمكينهم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وينفذ الأسبوع ضمن برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، إدارة د. شعيب خلف وفرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، وتختتم فعالياته 30 أغسطس الحالي بإقامة معرض فني يعرض نتاج الورش، إلى جانب تكريم المشاركين من الشباب.

