تفاصيل لقاء أمين المصري الديمقراطي برئيس الوطنية للإعلام

كتب- عمرو صالح:

التقى المهندس باسم كامل، الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعضو مجلس الشيوخ 2025 أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وذلك خلال مشاركته في المائدة المستديرة لمناقشة نتائج انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

أوضح كامل في بيان له أن الإعلام الوطني أمامه مسؤولية كبرى في هذه المرحلة، أهمها أن يكون مرآة حقيقية للتعددية داخل المجتمع المصري، من خلال عرض جميع الآراء والتيارات بشكل متوازن، بما يسمح للمواطن بمتابعة الرأي والرأي الآخر وصناعة وعي مبني على تنوع المعلومات لا على احتكارها.

وأكد كامل أن فتح المجال أمام وجهات النظر المختلفة لا يخدم فقط الحياة السياسية، بل يعيد الثقة الشعبية في وسائل الإعلام الوطنية.

من جانبه، أكد المسلماني حرص الهيئة الوطنية للإعلام على التطوير المستمر والانفتاح على مختلف الرؤى، مشيرًا إلى أن التنوع هو السبيل لترسيخ إعلام وطني قادر على دعم الحوار المجتمعي وتعزيز الديمقراطية.

