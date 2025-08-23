"حكومة متطرفة".. عمرو حمزاوي يكشف سبب عدم وقف حرب إسرائيل وغزة

كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية، عن سبب عدم وقف حرب إسرائيل وغزة التي بدأت في أكتوبر 2023 حتى الآن.

وقال "حمزاوي"، في لمصراوي إن استمرار حرب غزة حتى الآن، يرجع إلى عدم وجود جدية من طرفَيها في وقف إطلاق النار، موضحًا أنه حال وقف الحرب وتوقيع اتفاقية سلام، ستكون حكومة بنيامين نتنياهو خارج المشهد السياسي في الداخل الإسرائيلي؛ وذلك باعتبارها المسؤول الأول عما شهدته بلادهم خلال العامَين الماضيَين.

وتابع: وكذلك الأمر بالنسبة إلى حركة حماس؛ فبعد حالة الدمار التي حلَّت على قطاع غزة بعد أحداث 7 أكتوبر 2023، لن تكون "حماس" مسيطرة ومهيمنة على القطاع كما كانت قبل الحرب، وسيتراجع دورها في مسألة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأشار حمزاوي إلى أن حكومة نتنياهو تعد من أكثر الحكومات المتطرفة التي حكمت إسرائيل، في عهده أصبحت دولة إسرائيل رقم 1 في اختراق القانون الدولي.

اقرأ أيضًا:

انكسار الموجة الحارة.. تعرف على طقس الأيام المقبلة

ما هي اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية وفقا لقانون الرياضة الجديد؟