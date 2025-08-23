طقس الغد.. شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة والقاهرة 37 درجة

(أ ش أ):

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدًا الأربعاء، طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، فيما يسود ليلا طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:-

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 37 26

العاصمة الإدارية 38 25

6 أكتوبر 38 25

بنها 37 26

دمنهور 35 25

وادى النطرون 36 25

كفر الشيخ 35 24

المنصورة 36 24

الزقازيق 37 26

شبين الكوم 36 25

طنطا 36 24

دمياط 33 26

بورسعيد 33 27

الاسماعيلية 39 25

السويس 38 25

العريش 34 25

رفح 34 24

رأس سدر 38 25

نخل 37 19

كاترين 33 16

الطور 35 26

طابا 36 28

شرم الشيخ 40 30

الاسكندرية 33 24

العلمين 32 24

مطروح 31 25

السلوم 34 23

سيوة 39 23

رأس غارب 38 29

الغردقة 39 30

سفاجا 38 29

مرسى علم 39 30

شلاتين 39 30

حلايب 37 31

أبو رماد 38 30

رأس حدربة 36 29

الفيوم 39 24

بني سويف 39 25

المنيا 40 25

أسيوط 40 24

سوهاج 42 26

قنا 44 28

الأقصر 44 29

أسوان 44 30

الوادى الجديد 43 28

أبوسمبل 43 30

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:-

المدينة العظمى الصغرى

مكة 41 30

المدينة 44 31

الرياض 44 29

المنامة 41 33

أبوظبى 41 32

الدوحة 44 34

الكويت 46 31

دمشق 39 20

بيروت 32 26

عمان 34 21

القدس 32 21

غزة 31 25

بغداد 46 29

مسقط 35 33

صنعاء 23 15

الخرطوم 30 24

طرابلس 32 25

تونس 33 22

الجزائر 30 25

الرباط 25 17

نواكشوط 32 26

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:-

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 33 17

إسطنبول 28 20

إسلام آباد 29 23

نيودلهى 32 26

جاكرتا 32 22

بكين 28 21

كوالالمبور 35 24

طوكيو 39 26

أثينا 32 24

روما 30 19

باريس 25 14

مدريد 33 19

برلين 19 11

لندن 24 13

مونتريال 25 18

موسكو 17 09

نيويورك 28 21

واشنطن 29 19

أديس أبابا 20 12