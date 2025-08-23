الموظف المثالي.. تكريم قائد قطار واقعة "الشورت" للمرة الثانية - صور

كتب- محمد نصار:

كرم نادي سكك حديد الزقازيق، صبحي جورجي جرجس، رئيس قطار الزقازيق، صاحب واقعة الراكب "أبو شورت".

جاء ذلك تقديرًا وتكريمًا له على انضباطه والتزامة في العمل والمحافظة على القيم الأخلاقية وأمن وسلامة الركاب.

ويُعد هذا التكريم، الثاني لقائد القطار محل الواقعة، وذلك بعد تكريمه من نقابة العاملين بالسكة الحديد ومترو الأنفاق قبل أيام.

