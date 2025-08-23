ميناء دمياط: استقبال 9 سفن ومغادرة 12 خلال 24 ساعة

كتب- محمد نصار:

أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان له السبت، أن الميناء استقبل خلال الساعات الـ24 الماضية 9 سفن، بينما غادرت 12 سفينة، ليرتفع إجمالي عدد السفن المتواجدة على الأرصفة إلى 23 سفينة.

وأوضح البيان، أن حركة الصادرات من البضائع العامة بلغت 13,400 طن، تضمنت: 80 طن مولاس، و7,000 طن جبس معبأ، و2,457 طن أسمنت معبأ، و583 طن يوريا، و3,280 طن بضائع متنوعة.

فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 43,239 طنًا، شملت: 5,292 طن خردة، و10,594 طن ذرة، و13,684 طن حديد، و8,300 طن سكر، و878 طن خشب زان، و4,491 طن أبلاكاش.

وأشار البيان، إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام من القمح وصل إلى 17,037 طنًا، بينما بلغ رصيد القطاع الخاص 54,108 طن.

كما غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2,442 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، في حين سجلت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 2,846 شاحنة.

