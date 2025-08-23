وزير الإسكان ومحافظ مطروح يستعرضان مشروعات المياه والصرف

كتب- محمد عبدالناصر:

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اجتماعًا لمتابعة موقف عدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة، والتي يتولى تنفيذها عدد من جهات وزارة الإسكان، بمقر ديوان عام المحافظة، وبحضور مسؤولي الوزارة والمحافظة.

تناول الاجتماع، عرض المشروعات التي تولى الجهاز المركزي للتعمير تنفيذها من خلال جهاز تنمية وتعمير الساحل الشمالي الغربي، حيث أشار الدكتور أمون مرتضى، رئيس جهاز تنمية وتعمير الساحل الشمالي الغربي، إلى أنه تم وجار تنفيذ 71 مشروعًا ومن أبرزها مشروع ازدواج طريق سيوة/ مطروح من خلال الرصف الخرساني بطول حوالي 300 كم، وعرض 11.25م، حيث تم افتتاح وتشغيل 158 كم في 30 يونيو 2025.

وتم استعراض مشروعات الجهاز المركزي للتعمير منذ عام 2014 والمتمثلة في مجموعة من الطرق الفرعية "الطرق التنموية" لربط التجمعات السكانية بالطرق الرئيسية ومحاور الحركة بإجمالي أطوال طرق حوالي 675 كم، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة طريق الربط بين مدينة سيوة وقرية بهي الدين بطول 23 كم، وتطوير ورفع كفاءة طرق شرق وغرب مطروح بإجمالي أطوال77كم.

كما تناول الاجتماع، موقف المشروعات التي يتولى الجهاز تنفيذها لمكافحة التصحر حتى 2025 بمحافظة مطروح بمناطق الوديان التي تتوافر لها مقومات التنمية بهدف تحقيق مستوى اقتصادي واجتماعي لائق لأهالي مطروح من خلال خطة سنوية ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للدولة، بجانب مشروعات القرى البدوية في إطار تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الأحوال المعيشية وخلق تجمعات عمرانية جديدة، والعمل في العديد من المشروعات في إطار التعاون مع الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة، ومشروعات حصاد مياه الأمطار والمجزر النصف آلي بالحمام، ومخطط إنشاء موقف حضاري على مساحة 15 فدانًا بالكيلو 12 بمدخل مدينة مرسى مطروح.

وتابع وزير الإسكان، ومحافظ مطروح، موقف المشروعات التي تم وجارٍ تنفيذها من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي على مستوى محافظة مطروح منذ 2014 وحتى 2025، حيث أشار اللواء أمين شوقي، رئيس الهيئة، إلى أن المشروعات شملت 10 مشروعات مياه بطاقة 80 ألف م3/ يوم بتكلفة استثمارية تقدر بـ2.182 مليار جنيه تتمثل في محطات تحلية ورافع وخطوط نقل وخزانات مياه، و4 مشروعات محطات معالجة صرف صحي بطاقة 71 ألف م3/ يوم، و3 مشروعات صرف صحي بتكلفة استثمارية تقدر بـ2.223 مليار جنيه.

بجانب استعراض مشروعات الخطة الاستثمارية بإجمالي تكلفة تقديرية 8.308 مليار جنيه والتي تشمل 4 محطات مياه بإجمالي طاقة إنتاجية 84 ألف م3/ يوم، و3 خطوط ناقلة وشبكات، ومشروعات صرف صحي بمناطق الحضر، وتشمل 6 محطات معالجة بطاقة استيعابية 76 ألف م3/ يوم، و2 مشروع صرف صحي المدن شاملة محطات رفع.

ثم استعرض الاجتماع، منظومة مياه الشرب بمحافظة مطروح من خلال شركة المياه والصرف بالمحافظة، حيث أوضح الدكتور إبراهيم خالد، رئيس شركة مطروح لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه يتم تغذية محافظة مطروح بمياه الشرب بطاقة إجمالية 475 ألف م3/ يوم عن طريق 4 مصادر تشمل محطات تنقية بالإسكندرية والعلمين، و6 محطات تحلية مياه بحر و15 محطة تحلية مياه آبار، إلى جانب سيارات مياه الشرب والتي وصلت إلى 177 سيارة بحمولات متنوعة، وشبكات وخطوط نقل مياه، منوهًا إلى الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمحافظة والحلول العاجلة والدائمة لعدد من التحديات.

كما تم استعراض منظومة الصرف الصحي، والتي تتكون من محطات معالجة تم وجارٍ تنفيذها بطاقة إجمالية حوالي 124 ألف م3/ يوم، بجانب 59 معدة صرف صحي وشبكات وخطوط صرف، ومشروع الغابة الشجرية على مساحة 2055 فدانًا، وجهود تطوير الأداء ورفع مستوى الخدمة بشركة مياه وصرف مطروح.

وفي ختام الاجتماع، وجه المهندس شريف الشربيني، بأهمية مراعاة الأولوية في تنفيذ المشروعات كالطرق وجهود الحماية من السيول، وضغط الأعمال بالمشروعات التي يتم تنفيذها في نطاق محافظة مطروح، للانتهاء منها وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة لها.

