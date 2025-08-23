كتب- أحمد السعداوي:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة أنشطة قطاع تطوير وحماية نهر النيل، ومجهودات القطاع في إزالة التعديات، بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، وموقف استلام أراضي طرح النهر من هيئة التعمير، ونسب الإنجاز في أعمال الرفع المساحي لأراضي طرح النهر، وسبل تذليل أي معوقات للاستلام.

وتناول الاجتماع، حسب وزارة الموارد المائية والري، اليوم السبت، خطة قطاع حماية وتطوير نهر النيل في أعمال إنتاج الخرائط المساحية الحديثة لكامل طول مجرى نهر النيل .

وعرض الاجتماع إجراءات استلام أراضي طرح النهر من الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، ونسب الإنجاز الحالية في أعمال الرفع المساحي كخطوة أولى في إجراءات الاستلام؛ حيث وجه سويلم بمواصلة أعمال الرفع المساحي، وبذل المزيد من الجهد لتذليل أية عقبات، مع العمل على رفع نسب الإنجاز في هذا الشأن.

ووجه الوزير بوضع برنامج زمني لأعمال الرفع المساحي والاستلام؛ بحيث يتم إعطاء الأولوية لأراضي طرح النهر في واجهات عواصم ومدن المحافظات النيلية قبل أراضي طرح النهر خارج المدن، حتى يتسنى استغلالها بالشكل الأمثل بالتنسيق مع أجهزة تلك المحافظات .

وتم عرض خطة القطاع في إنتاج خرائط رقمية حديثة لنهر النيل، وما يتم من إجراءات حاليًّا بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ لتدشين مشروع لإنتاج خرائط رقمية حديثة لنهر النيل، حيث أشار سويلم إلى أهمية هذا المشروع في دعم إعداد الدراسات البحثية ودعم إجراءات المتابعة على الطبيعة لحالة المجري، وإتاحة أدوات أفضل لمهندسي القطاع في التعامل مع النهر؛ اعتمادًا على الوسائل والآليات الحديثة .

وتابع البيان بأنه في ما يخص إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه؛ فقد تم البدء في الموجة رقم (٢٧) لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل، وقد تم إزالة (٦٦) حالة تعدٍّ حتى الآن، بعد الانتهاء من الموجتَين رقمَي (٢٥ و٢٦)، والتي تم خلالهما إزالة (٤٤٠) حالة تعدٍّ على مساحة ١٠٣ آلاف متر مربع، وتم إزالة (٤٩٧) حالة تعدٍّ خارج الموجتَين (٢٥ و٢٦) ، وإزالة (٢٠) حالة تعدٍّ خارج الموجة (٢٧) بجهود وتنسيقات أجهزة قطاع حماية النيل مع الجهات الأمنية المتخصصة

وشدد سويلم على استمرار المتابعة من كل إدارات حماية النيل؛ لوأد أية محاولات للتعدي في مهدها وقبل تفاقمها، خصوصًا مع بدء إزالة التعديات ضمن فاعليات الموجة (٢٧) ، مع دراسة كل الحالات بشكل دقيق من كل الجوانب الفنية والقانونية؛ لتحديد المسار الأمثل للتعامل معها .

